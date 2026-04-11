SON DAKİKAKültürel Miras Teknik Komitesi, St. Barnabas Manastırı’nda bulunan kilise binasında çalışma başlattı

Kıbrıs’taki liderlerin dün ara bölgede gerçekleştirdiği görüşme bugünkü Rum basınında da geniş bir şekilde yer aldı.
Liderler görüşmesi: Hristodulidis bazı GYÖ’lerde ilerlemeden söz etti

Fileleftheros gazetesi “Erhürman ile Görüşmesinin Ardından Hristodulidis Belirli GYÖ’lere Yönelik İlerlemeden Söz Etti…İstenilen Guterres’in Sonraki Hamleleri” başlıkları altında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında gerçekleştirilen görüşmeye ve görüşme sonrasında Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya yer verdi.

Gazete dünkü görüşmenin yapıcı ver olumlu göründüğünü yazdı.

İki liderin, dünkü görüşme çerçevesinde, işlerin doğru yönde gittiği ve ay sonuna kadar bazı olumlu sonuçların alınabileceği yönünde küçük bir mesaj göndererek ortamı tersine çevirmeye çalıştıklarını yazan gazete, iki liderin Birleşmiş Milletlerin açıklaması içerisindeGenel Sekreter Antonio Guterres’in sarf ettiği çabalara destek verdiklerinin de görüldüğünü belirtti.

Liderler arasındaki dünkü görüşmenin ikiye ayrıldığını belirten gazete ilkinde liderlerin tek başlarına görüştüğünü diğerinde ise iki müzakerecinin katılımıyla görüşmenin devam ettiğini yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, bir sonraki liderler görüşmesinde bazı Güven Yaratıcı Önlemler’deki ilerlemeye ilişkin olarak açıklamaların yapılmasının beklendiğinden söz etti.

Görüşmeyi “çok iyi bir görüşme” olarak nitelendiren Hristodulidis, Brüksel’deki  görüşmesinde  Genel Sekreter’in kendisine işaret ettiği gibi, somut gelişmelerin görülmesine yönelik siyasi irade de dahil olmak üzere, öze ilişkin konuları uzun uzun ele aldıklarını ifade etti.

Hristodulidis açıklaması çerçevesinde BM Genel Sekreteri’nin, kafasında bir planlamanın bulunduğunu, Genel Sekreterin bu kararını selamladıklarını ve olumlu sonuçları alınmasını temenni ettiklerini belirtti.

GYÖ’ler konusunda iki lider arasında görüş alış verişinin yapıldığını belirten Hristodulidis, iki müzakereciden yapabilecekleri kadarını tamamlamalarını da ifade etti.

Bazı GYÖ’ler konusunda ilerlemenin bulunduğundan bahsedebileceğini ifade eden Hristodulidis, Nisan ayı sonunda bir görüşmenin olacağını da belirtti.

Hangi konularda ilerlemenin olduğuna dair soru üzerine Hristodulidis, bunlardan bahsetmek istemediğini söyledi.

BM Genel Sekreteri tarafından gelişmelerin ne zaman beklendiği sorusuna karşılık Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlaması olan, önemli bir hedefi başarmak için BM Genel Sekreterin kamuoyundan uzakta zaten çalışmaya başladığını, bu nedenle tüm bu görüşmelerin yapıldığını ifade etti.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin yeniden başlaması adına gerek Kıbrıs içindeki gerekse Kıbrıs dışındaki tüm taraflarla temas halinde olduğunu da söyledi.

Politis gazetesi liderler görüşmesini “Guterres’ten Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Plan…Bir Sonraki Liderler Görüşmesinde Bazı GYÖ’ler İle İlgili Olası Açıklama” başlıklarıyla aktardı.

Haravgi gazetesi “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı: Guterres, Müzakerelerin Yeniden Başlamasını Sağlamak İçin Çalışmaya Başladı-Hristodulidis ve Erhürman Nisan Ayı Sonuna Kadar Yeni Bir Görüşme Yapma Konusunda Uzlaştı” başlıklarıyla haberi aktarırken Alithia gazetesi “Ay Sonunda GYÖ’lerde İlerleme” başlığını kullandı.

  • Erhürman: Karma evliliklerden doğan çocukların yurttaşlık hakkı bir insan hakları meselesidir14 Mart 2026 Cumartesi 21:30
  • Guterres: Görev süremin sonuna kadar, Kıbrıs sorununun çözümü için elimden geleni yapacağım13 Mart 2026 Cuma 09:26
  • Hristodulidis perşembe günü Brüksel’de Guterres’le görüşecek12 Mart 2026 Perşembe 10:22
  • Menelau: Haspolat ve Kiracıköy’de barikatların açılması mümkün01 Mart 2026 Pazar 14:59
  • Tufan Erhürman: Dört geçiş noktası için çözüm ürettik, yanıt alamadık27 Şubat 2026 Cuma 18:11
  • Hristodulidis, Erhürman'la görüşmesini değerlendirdi: Somut sonuç yok; açık ve samimi bir görüşmeydi24 Şubat 2026 Salı 16:32
  • Erhürman ile Hristodulidis görüşmesi tamamlandı24 Şubat 2026 Salı 13:57
  • Liderler ara bölgede bir araya geldi24 Şubat 2026 Salı 12:47
  • Mavroyannis, Crans-Montana ve Berlin'de gelinen tüm yakınlaşmaları açıkladı24 Şubat 2026 Salı 11:13
  • Erhürman ile Hristodulidis bugün bir araya gelecek24 Şubat 2026 Salı 09:11
