CTP üç yeni belediye başkan adayını açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP’nin “Herkes için Hizmet” yerel yönetim vizyonu doğrultusunda üç yeni belediye başkan adayını açıkladı. Buna göre, İskele Belediyesi Belediye Başkan Adayı Sermet Nereli, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Belediye Başkan Adayı Turan Rahvancıoğlu ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Belediye Başkan Adayı Salih Ruso oldu.

CTP’nin bugün yönettiği belediyelerde ortaya koyduğu kaliteli ve güven veren hizmet anlayışını, devralmaya aday olduğu belediyelerde de hayata geçirmek için tüm gücüyle hazırlandığını vurgulayan Mehmet Kale Kişi’nin açıklamasının tamamı şu şekilde;

“Cumhuriyetçi Türk Partisi, geçtiğimiz hafta açıkladığı 7 belediye başkanı ve belediye başkan adayına ek olarak, 3 yeni belediye başkan adayını daha kamuoyuyla paylaşmaktan heyecan duymaktadır.

Bu kapsamda; İskele Belediyesi Belediye Başkan Adayı Sermet Nereli, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Belediye Başkan Adayı Turan Rahvancıoğlu ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Belediye Başkan Adayı Salih Ruso, bölgelerine CTP’nin "Herkes için Hizmet" yerel yönetim vizyonunu taşımak için adaydır.

CTP’nin yerel yönetim anlayışı; şeffaflık, doğru mali yönetim, liyakatli kadrolar, sosyal belediyecilik ve birlikte yönetim ilkelerine dayanmaktadır. CTP’li belediyeler, belediye meclisleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlarla uyum içinde çalışarak eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar yaşamın birçok alanına katkı sunmaktadır.

CTP, bugün yönettiği belediyelerde ortaya koyduğu kaliteli ve güven veren hizmet anlayışını, devralmaya aday olduğu belediyelerde de hayata geçirmek için tüm gücüyle hazırlanmaktadır.

CTP için belediyecilik; halkla birlikte yönetmek, kaynakları doğru kullanmak ve her yurttaşın yaşam kalitesini yükseltmektir”