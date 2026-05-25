Türkiye’den en büyük Harley Grubu, HOG North Cyprus ev sahipliğinde KKTC’de

Türkiye’den yola çıkan motosiklet tutkunları, KKTC’de HOG North Cyprus Free Chapter Başkanı Salih Günhan ve üyeler tarafından karşılandı.
Motosiklet kültürünü, dostluğu ve yol arkadaşlığını ön plana çıkaran organizasyonda, iki chapter üyeleri bir araya gelerek kardeşlik mesajı verdi.
Limandaki karşılamada Harley Davidson motosikletlerin oluşturduğu görüntü dikkat çekerken, etkinlik motosiklet severlerin yoğun ilgisini gördü.
HOG North Cyprus Free Chapter yetkilileri, böylesi organizasyonların yalnızca motosiklet sürüşü olmadığını, aynı zamanda kültürel bağları güçlendiren önemli buluşmalar olduğunu ifade etti.
Ankara’dan gelen ekip ise KKTC’de gördükleri misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaretin ilk adımı olarak HOG North Cyprus Free Chapter evsahipliiğinde Archway Restoranda karşılama partisi verildi.
Gecede evsahibi HOG North Cyprus, Ankara HOG Başkanı Tansu Yıldırım’a ziyaret anısına plaket takdim etti.
HOG Ankara da HOg North Cyprus Başkanı Salih Günhan ve HOG üyesi Archway Restoran sahibi Murat Girgen’e ziyaret anısına plaket verdi.
Ziyaret kapsamında KKTC genelinde ortak sürüşler, kulüp buluşmaları ve çeşitli sosyal organizasyonların da gerçekleştirileceği öğrenildi.
