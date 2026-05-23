Çatalköy’deki Feci Kazada Can Kaybı 3’e Yükseldi

Çatalköy’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde 22 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı üçe yükseldi.

Kazada ağır yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ZYL 965 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Jacqueline Dorothy Khan (68) ile araç sürücüsü Muhammad Azam Khan’ın (61) ardından, SZ 785 plakalı araç sürücüsü Sandra Maria Grozia Di Libero (66) da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.