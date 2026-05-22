Eğitim Bakanlığı'ndan Hala Sultan İlahiyat Koleji'ndeki olayla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı: “Süreci İlk Andan İtibaren Hassasiyetle Takip Ediyoruz”
Eğitim Bakanlığı'ndan Hala Sultan İlahiyat Koleji'ndeki olayla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde görev yapan bir öğretmen hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili yazılı açıklama yaparak, konunun bilgilerine ulaşmasının hemen ardından gerekli tüm idari ve hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu tarafından yapılan açıklamada, iddiaların Bakanlığa ulaştığı ilk andan itibaren olayın en üst düzey hassasiyet ve ciddiyetle ele alındığı vurgulandı. Açıklamada, vakit kaybedilmeksizin iki denetmenin görevlendirildiği ve kapsamlı bir idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

“Çocuklarımızın Güvenliği Kırmızı Çizgimizdir”

Bakanlık açıklamasında, öğrencilerin güvenliği, psikolojik bütünlüğü ve eğitim ortamlarının güven esasına dayalı yapısının taviz verilmeyecek temel öncelikler arasında yer aldığı ifade edildi.

Bu doğrultuda iddiaların ortaya çıkmasının hemen ardından gerekli idari tedbirlerin gecikmeksizin uygulandığı belirtilirken, ilgili öğretmenin okul içerisindeki görevinin derhal sonlandırıldığı ve süreçle ilgili muhataplara gerekli bilgilendirmenin yapıldığı kaydedildi.

Adli Süreç Eş Zamanlı Başlatıldı

Açıklamada, konunun aynı gün okul yönetimi ve veliler tarafından polis makamlarına da intikal ettirildiği belirtilerek, adli sürecin eş zamanlı olarak başlatıldığı ifade edildi.

Meselenin halen yargı makamlarının gündeminde olduğu vurgulanan açıklamada, ilgili kurumlar tarafından olayın tüm yönleriyle titizlikle soruşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

“Hiçbir İhmale veya Gecikmeye Müsamaha Gösterilmez”

Milli Eğitim Bakanlığı, bu tür iddialar karşısında herhangi bir ihmale, gecikmeye veya kayıtsızlığa kesinlikle müsamaha gösterilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Açıklamada, sürecin başlangıcından itibaren ilgili tüm kurumlarla tam iş birliği içerisinde hareket edildiği, hem idari hem de hukuki mekanizmaların eksiksiz biçimde devreye alındığı ifade edildi. Bakanlığın soruşturmanın her aşamasını yakından takip ettiği ve çocukların üstün yararı doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanmasını sağladığı vurgulandı.

Medyaya Çocuk Hakları Çağrısı

Kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, özellikle öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini zedeleyebilecek yayınlardan kaçınılmasının toplumsal sorumluluğun bir gereği olduğu belirtildi.

Yargı süreci devam eden bu hassas konuda medya kuruluşlarının meslek etiği, sorumluluk bilinci ve çocuk hakları hassasiyeti çerçevesinde dikkatli ve özenli bir yayıncılık anlayışı sergileyeceğine olan inancın tam olduğu ifade edildi.

“Sürecin Sonuna Kadar Takipçisi Olacağız”

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Bakanlığın olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve hukuki sürecin eksiksiz şekilde sonuçlanması adına sürecin sonuna kadar kararlı bir şekilde takipçisi olmaya devam edeceğini belirterek açıklamasını tamamladı.

