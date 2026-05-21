LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları yemin etti

Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen törene Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Ünyayar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Fakülte Dekanı Ünyayar törenin açılış konuşmasında öğrencilere seslenerek; “Bugün hepimiz için son derece anlamlı bir gün. Klinik öncesi eğitimden uygulamaya geçişinizi simgeleyen önemli bir dönüm noktasındayız. Aynı zamanda bugün, bireylere dokunma ayrıcalığını ve bununla birlikte gelen büyük sorumluluğu üstlendiğiniz gündür. Sizleri Sağlık Bilimleri Fakültesi Beyaz Önlük Giyme ve Yemin Töreni’nde büyük bir gurur ve mutlulukla karşılıyorum. Bu tören, sadece bir başlangıç değil; aynı zamanda mesleki kimliğinizin şekillenmeye başladığı çok özel bir andır. Sevgili öğrencilerimiz, sizler geleceğin sağlık profesyonelleri olarak yalnızca bireylerin değil, toplumun sağlığına da katkı sağlayacaksınız. Bu önemli sorumluluğu en iyi şekilde taşıyacağınıza yürekten inanıyoruz” dedi. Ünyayar, son olarak öğrencilere çıkmış oldukları bu anlamlı yolculukta her zaman yanlarında olacaklarına vurgu yaparak, mezunları tebrik etti.