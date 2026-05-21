Tacan Reynar: Kiralar kontrolden çıktı, barınma temel haktır

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri Tacan Reynar, artan kira fiyatları ve barınma krizine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Reynar açıklamasında, ülkemizde giderek ağırlaşan hayat pahalılığı ve kontrolsüz kira artışlarının toplumun çok büyük bir kesimini barınma kriziyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti. Gençler, öğrenciler, emekliler, asgari ücretliler ve dar gelirli ailelerin temel bir insan hakkı olan barınmaya erişmekte ciddi sorun yaşadığını belirten Reynar, insanların maaşlarının büyük bölümünü kiraya vermek zorunda kaldığını söyledi.

 

Mevcut kira denetim sisteminin yetersiz olduğunu kaydeden Reynar, fahiş kira artışlarını engelleyecek etkili mekanizmaların bulunmadığını, döviz bazlı kira uygulamalarının ise halkı kur baskısı altında ezdiğini ifade etti. TDP’nin barınma hakkını bir ayrıcalık değil, sosyal devletin koruması gereken temel bir hak olarak gördüğünü belirten Reynar, etkin ve uygulanabilir bir kira denetim sistemi kurulması gerektiğini söyledi.

 

TDP iktidarında Kira Denetim Yasası’nın yeniden ele alınacağını belirten Reynar, hem mal sahiplerinin hem de kiracıların haklarını koruyan adil ve dengeli bir sistem kurulacağını söyledi. Kira uyuşmazlıklarının uzun ve yıpratıcı süreçlere dönüşmesini engellemek amacıyla bağımsız bir arabulucu komisyonu kurulacağını da açıklayan Reynar, tarafların hızlı ve erişilebilir bir hukuk mekanizmasıyla sorunlarını çözebilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

 

Reynar, özellikle konut bölgelerinde kira tavan uygulamasının başlatılması, döviz bazlı kiralamaların yeniden düzenlenmesi ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada ayrıca, aile desteği olmayan üniversite öğrencileri, engelli bireyler ve sosyal yardım alan yurttaşlar için devlet katkılı barınma desteği sağlanması çağrısı yapıldı.

 

“İnsanların çalıştığı halde ev kiralayamadığı bir düzen sürdürülebilir değildir” diyen Reynar, sosyal adaletin yalnızca seçim dönemlerinde değil, halkın günlük yaşamında da hissedilmesi gerektiğini vurguladı.

 

TDP’nin barınma hakkını sosyal devletin koruması gereken temel bir hak olarak gördüğünü belirten Reynar, çözüm için atılması gereken adımları da sıraladı.

 

Buna göre TDP;

  • etkin ve uygulanabilir bir kira denetim sistemi kurulmasını,
  • fahiş kira artışlarının önüne geçilmesini ve özellikle konut bölgelerinde kira tavan uygulaması başlatılmasını,
  • döviz bazlı kiralamaların yeniden düzenlenmesini,
  • aile desteği olmayan üniversite öğrencileri, engelli bireyler ve sosyal yardım alan yurttaşlar için devlet katkılı barınma desteği sağlanmasını savunuyor.
