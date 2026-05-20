Bir haftada 67 trafik kazası: 31 kişi yaralandı

Ükede meydana gelen 67 trafik kazasında 31 kişi yaralanırken, 16 bin 996 sürücünün kontrol edildiği denetimlerde 2 bin 869 sürücüye işlem yapıldı, 349 araç trafikten men edildi ve 15 sürücü tutuklandı.
Ülkede geçen hafta 67 trafik kazası meydana geldi ve 31 kişi yaralandı.

Aynı hafta içerisinde yapılan denetimlerde, 349 araç trafikten men edilirken, 15 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 11-17 Mayıs tarihlerinde meydana gelen kazaların 23’ü yaralanmayla, 44’ü hasarla sonuçlandı. Kazalar sonucu oluşan hasar miktarı 4 milyon 125 bin TL oldu.

Dönem içinde meydana gelen trafik kazalarının nedenleri arasında 23 kazayla süratli araç kullanmak ilk sırada yer aldı. Bunu 19 kazayla kavşakta durmamak, 10 kazayla yakın takip, 9 kazayla dikkatsiz sürüş ve 6 kazayla diğer etkenler izledi.

Kazaların 25’i Lefkoşa’da, 19’u Girne’de, 12’si Gazimağusa’da, 6’sı İskele’de ve 5’i Güzelyurt’ta meydana geldi.

Aynı tarihler arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 996 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 2 bin 869 araç sürücüsü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde toplam 349 araç trafikten men edilirken, 15 sürücü tutuklandı.

Raporlanan suçlar şu şekilde açıklandı:

“1125 süratli araç kullanma, 281 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma,  128 muayenesiz araç kullanma, 110 trafik levha ve işaretlerine uymama, 92 sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma, 75 emniyet kemeri takmadan araç kullanma, 55 alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 53 aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırma, 44 dikkatsiz sürüş, 29 ışık kurallarına uymamak ve yetersiz ışıkla araç kullanma, 28 sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 24 tehlikeli sürüş, 19 sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 9 trafik ışıklarına uymama, 9 yolcu taşıma “T” işletme izinsiz araç kullanma, 9 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma ve 779 diğer trafik suçları.”

