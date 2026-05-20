  • BIST 13988.35
  • Altın 6589.46
  • Dolar 45.5901
  • Euro 52.9255
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu Marmaris'ten yola çıkan Sumud Filosu'na müdahale etti

Telekom Krizi! Yüksek Mahkeme Duruşma yapacak! Savcılık Meclis'i savunmayacak!

» »
Anayasa Mahkemesi’ndeki duruşmanın ilk oturum tarihi ise 21 Mayıs olarak belirlendi. KKTC Başsavcılığı, Yüksek Mahkeme’de yapılacak duruşmada KKTC Hükümeti’ni temsil edemeyeceğini bildirdi. Başsavcılık, protokolün beş maddesinde Anayasa’ya aykırılık bulu
Telekom Krizi! Yüksek Mahkeme Duruşma yapacak! Savcılık Meclis'i savunmayacak!

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın görüşüne başvurduğu Yüksek Mahkeme, Türk Telekom Protokolü’nün Anayasa’ya uygunluğu konusunda duruşma yapacak. Yüksek Mahkeme’nin konuyu duruşmalı olarak ele alma kararı, Telekom Protokolü tartışmalarını yeni bir krize sürükledi. Anayasa Mahkemesi’ndeki duruşmanın ilk oturum tarihi ise 21 Mayıs olarak belirlendi.

KKTC Başsavcılığı, Yüksek Mahkeme’de yapılacak duruşmada KKTC Hükümeti’ni temsil edemeyeceğini bildirdi. Başsavcılık, protokolün beş maddesinde Anayasa’ya aykırılık bulunduğu görüşünde olduğunu ve bu nedenle KKTC Meclisi’nin uygunluk kararını savunamayacağını hükümete iletti.

Protokolün Anayasa’ya uygun olduğunu savunmak üzere görevlendirilen avukatlar ise duruşma öncesinde, daha önce söz verildiği gibi bir ek protokol hazırlanmasını ve böylece hukuki argümanlarının güçlendirilmesini talep ediyor.

Türk Telekom Protokolü’nün KKTC Meclisi’nde görüşülmesi sırasında ve sonrasında, Anayasa’ya aykırılık iddialarını gündemden kaldıracak bir ek protokol yapılabileceği sık sık gündeme getirilmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Mart ayındaki KKTC ziyaretinde ek protokol yapılabileceğini belirtmişti. Ancak Türkiye makamlarının, konu Anayasa Mahkemesi’nde görüşülürken böyle bir protokol yapılmasına sıcak bakmadıkları belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan istihdam duyurusu20 Mayıs 2026 Çarşamba 13:11
  • Üstel ve Yılmaz'dan ortak açıklama: 100 yılın projesi ile KKTC’ye elektrik ve doğalgaz gelecek20 Mayıs 2026 Çarşamba 13:06
  • İŞAD: Etik değerlere bağlı, tarafsız ve toplum yararını gözeten tüm basın kuruluşlarının yanındayız20 Mayıs 2026 Çarşamba 10:52
  • Bugünden itibaren sağanak bekleniyor20 Mayıs 2026 Çarşamba 10:50
  • Redif Ekinci: Bu ülkenin gençleri yeni bir sistem kuracak20 Mayıs 2026 Çarşamba 10:49
  • Ticaret Odası: Vergi adaletinin ve kayıtlı ekonominin korunması hayati önemde20 Mayıs 2026 Çarşamba 10:49
  • Döviz güne nasıl başladı?20 Mayıs 2026 Çarşamba 10:45
  • Çek takasında yeni dönem başlıyor: Elektronik Çek Takas Sistemi yarın devreye giriyor20 Mayıs 2026 Çarşamba 10:31
  • Gaziköy, Paşaköy ve Meriç’te yarın elektrik kesintisi yapılacak20 Mayıs 2026 Çarşamba 10:30
  • Erhürman’dan 19 Mayıs Mesajı: “Gençliğin Karşısında Başımız Öne Eğik”19 Mayıs 2026 Salı 13:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti