Telekom Krizi! Yüksek Mahkeme Duruşma yapacak! Savcılık Meclis'i savunmayacak!

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın görüşüne başvurduğu Yüksek Mahkeme, Türk Telekom Protokolü’nün Anayasa’ya uygunluğu konusunda duruşma yapacak. Yüksek Mahkeme’nin konuyu duruşmalı olarak ele alma kararı, Telekom Protokolü tartışmalarını yeni bir krize sürükledi. Anayasa Mahkemesi’ndeki duruşmanın ilk oturum tarihi ise 21 Mayıs olarak belirlendi.

KKTC Başsavcılığı, Yüksek Mahkeme’de yapılacak duruşmada KKTC Hükümeti’ni temsil edemeyeceğini bildirdi. Başsavcılık, protokolün beş maddesinde Anayasa’ya aykırılık bulunduğu görüşünde olduğunu ve bu nedenle KKTC Meclisi’nin uygunluk kararını savunamayacağını hükümete iletti.

Protokolün Anayasa’ya uygun olduğunu savunmak üzere görevlendirilen avukatlar ise duruşma öncesinde, daha önce söz verildiği gibi bir ek protokol hazırlanmasını ve böylece hukuki argümanlarının güçlendirilmesini talep ediyor.

Türk Telekom Protokolü’nün KKTC Meclisi’nde görüşülmesi sırasında ve sonrasında, Anayasa’ya aykırılık iddialarını gündemden kaldıracak bir ek protokol yapılabileceği sık sık gündeme getirilmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Mart ayındaki KKTC ziyaretinde ek protokol yapılabileceğini belirtmişti. Ancak Türkiye makamlarının, konu Anayasa Mahkemesi’nde görüşülürken böyle bir protokol yapılmasına sıcak bakmadıkları belirtiliyor.