Güney Kıbrıs’taki barajlara su akışında Mayıs ayı rekoru

Fileleftheros gazetesi, Su İşleri Dairesi’nin açıklamasına göre, 19 Mayıs itibarıyla barajlara 9,6 milyon metreküp su akışının gerçekleştiğini ve bu rakamın, barajlara Mayıs ayında gerçekleşen su akışlarında son yıllarda kayıt altına alınan en yüksek miktar olduğunu yazdı.

Gazete, barajlara mart ayında 35,4 milyon metreküp, Nisan ayında ise 23,6 milyon metreküp su toplandığını kaydederken, yetkililerin önümüzdeki günlerde yeni yağışlarla birlikte su akışlarının artmasının beklendiğini açıkladığını belirtti.

Haberde, dairenin 19 Mayıs verilerine göre barajlarda depolanan toplam su miktarının 71,2 milyon metreküpe ulaştığı, doluluk oranının da yüzde 37,6’ya yükseldiği ifade edildi.