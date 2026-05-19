Nisan ayında Güney Kıbrıs’a giden turistlerin sayısında azalma

Geçen nisan ayında Güney Kıbrıs’a giden turistlerin sayısında bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 27,6’lık bir azalma olduğu kaydedildi.
Güney Kıbrıs’a geçen yılın nisan ayında 418 bin 730 turist gittiğini ve bu rakamın bu yılın nisan ayında yüzde 27,6 azalarak 303 bin 031’e düştüğünü yazan Politis gazetesi, İstatistik Dairesi tarafından dün yayımlanan verilere dayanarak, ocak-nisan ayları döneminde Güney Kıbrıs’a giden turistlerin sayısında da bir önceki yıla göre azalma olduğunu kaydetti.

2025 yılının ocak-nisan ayı döneminde Güney Kıbrıs’a 865 bin 326 turist gittiğini ve bu rakamın yüzde 17,9 azalarak bu yılın aynı döneminde 710 bin 370’e düştüğünü belirten gazete, Güney Kıbrıs’a bu yılın nisan ayında giden turistlerin yüzde 39,2’sinin İngiliz turistler olduğunu belirtti.

Gazete, 2026 yılının nisan ayında yurt dışına seyahat eden Rumların sayısının ise 164 bin 357 olduğunu ekledi.

 

