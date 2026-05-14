  • BIST 14738.67
  • Altın 6861.25
  • Dolar 45.4409
  • Euro 53.3189
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKATrump'tan İran'a açık tehdit: Ya anlaşacağız ya da yok edilecekler

Para Kaynağı Açıklanamayınca El Konuldu

» »
Rum gümrük memurlarının, “Ay.Demet” (Metehan) sınır kapısında, dün Kıbrıslı Türk çifte ait bir araçta yaklaşık 208 bin euro nakit para tespit ettiği belirtildi.
Para Kaynağı Açıklanamayınca El Konuldu

Alithia gazetesi, gümrük memurlarının, 49 yaşındaki Kıbrıslı Türk kadının kullandığı ve 50 yaşındaki eşinin yolcu olarak bulunduğu araçta, 50 farklı zarf içerisinde, euro, sterlin, dolar ve Türk lirası cinsinden nakit para tespit ettiğini yazdı.

Habere göre araçta, 169 bin 950 euro; 11 bin 275 sterlin ve 435 bin 605 Türk lirası tespit edilirken bunların toplam değerinin 208 bin euroyu aştığı da ifade edildi.

Gazete çiftin, nakit parayla ilgili ikna edici izahatta bulunamaması nedeniyle daha ileri sorgulama ve paranın kaynağının araştırılması için paraya el konulduğunu yazdı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Politis’ten Hristodulidis’e ağır eleştiriler: Ucuz kabadayılıkları bırak, çözüme odaklan!12 Mayıs 2026 Salı 12:35
  • Liopetri’de yanmış araç içerisinde ceset bulundu: İngiliz Üsler Polisi geniş çaplı soruşturma başlattı11 Mayıs 2026 Pazartesi 16:28
  • Güney Kıbrıs’taki seçimlerde dijital kimlikle de oy verilebilecek11 Mayıs 2026 Pazartesi 12:04
  • EOKA mensuplarının öldürülmesiyle ilgili iddialar09 Mayıs 2026 Cumartesi 11:00
  • Güney Kıbrıs’ta İşsizlikte Artış07 Mayıs 2026 Perşembe 14:15
  • Yunanistan, Güney Kıbrıs, Ürdün 5'inci üçlü zirvesi Amman'da gerçekleştirildi06 Mayıs 2026 Çarşamba 17:34
  • Güney Kıbrıs'taki “Trozena” köyü İsrailliler tarafından satın alındı...06 Mayıs 2026 Çarşamba 14:37
  • Hristodulidis üçlü zirve için Ürdün’e gitti06 Mayıs 2026 Çarşamba 14:02
  • Hristodulidis AB’nin daha bağımsız olmasının önemini vurguladı05 Mayıs 2026 Salı 11:53
  • Baf’taki Milyonluk Kıbrıs Türk Arazileri Mahkemelik Oldu05 Mayıs 2026 Salı 11:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti