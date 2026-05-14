Türkiye ile imzalanan Sağlık Hizmetleri Desteği Protokolü Genel Kurul'a sevk edildi

Türkiye ile imzalanan sağlık hizmetleri desteği protokolünün onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edilerek Genel Kurul gündemine sevk edildi.
Türkiye ile imzalanan Sağlık Hizmetleri Desteği Protokolü Genel Kurul'a sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Hizmetleri Desteği Protokolünün Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite, bugün saat 10.00’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Hizmetleri Desteği Protokolünün Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu. Komite toplantısına Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de katıldı.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Filiz Besim ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.

