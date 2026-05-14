100 bin tonun üzerinde üretim: Çiftçiler Birliği, fiyatlar konusunda haftaya hükümetle masaya oturacak

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde 100 bin tonun üzerinde üretim yaptıklarını belirten Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, haftaya arpa fiyatlarıyla ilgili hükümetle masaya oturacaklarını söyledi.
100 bin tonun üzerinde yapılan üretim. Çiftçiler, ürün fiyatlarının belirlenmesini bekliyor. Fiyatlarla ilgili hükümetle önümüzdeki hafta masaya oturulacak. 

Kıbrıs Postası’na konuşan Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, bu yıl hayvanların yerli üretimden faydalanacağını söyledi.   Nizam, üretimin tek başına yeterli olmadığı uyarısında bulundu, belirlenecek fiyatların önemine değindi. 

Doğrudan gelir ve gübre desteğinde yüzde 30 artış olduğunu belirten Nizam, mazot desteğinin ise yüzdelik oran üzerinden değil, litre bazında arttığını söyledi.  

İran-ABD savaşından kaynaklanan artan akaryakıt fiyatları nedeniyle verilen desteğin yetersiz kaldığını belirten Nizam, en büyük girdi maliyetinin akaryakıt olduğunu söyledi. Kurak geçen dönemde 15-20 bin ton üründen, 100 bin tonun üzerine çıkıldığını anlatan Nizam, bu yıl hayvanların yerli ürün yiyeceğini söyledi.

Üreticiyi navlun fiyatlarının zorladığını ifade eden Nizam, yakalanan rekolteyle navlundan kurtulduklarını belirtti. Nizam, navlun nedeniyle hayvancıya yansıyan maliyet artışlarının marketi ve evleri etkilediğini söyledi. Nizam, dünyadaki tüm çiftçilerin gününü kutlayarak sözlerini noktaladı. 

