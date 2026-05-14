Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı, Sürücü Tutuklu

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, araç sürücüsü tutuklandı.
Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Buse Bağrıkara, olguları aktardı. Polis, H. M. H. A. yönetimindeki LC 833 plakalı salon aracın güneydoğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiğini belirtti. Zanlının, orta refüjde bulunan “U dönüşü yapılmaz” trafik levhasına rağmen kurallara uymayarak U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği kaydedildi.

Polis, bu esnada aynı yönde ikinci şerit içerisinde seyreden K. A. S. yönetimindeki ZV 856 plakalı motosikletin, aracın aniden dönüş yapması sonucu önünün kesildiğini ve çarpışma yaşandığını açıkladı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, yapılan ilk müdahalenin ardından “sol köprücük ve uyruk kemiği kırığı” ile “akciğerde sönme” teşhisi konularak ortopedi servisinde müşahede altına alındığı bildirildi. Yaralının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği, ayrıca emboli riski bulunduğu kaydedildi.

Polis, kazada her iki araçta da ciddi maddi hasar oluştuğunu, motosiklette yaklaşık 50 bin TL, otomobilde ise yaklaşık 60 bin TL hasar tespit edildiğini açıkladı. Olayla ilgili alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirten polis, 5 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme, sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi’nin kararıyla zanlı H. M. H. A.’nın 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

