Erhürman, TDT Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmî Zirvesi’ne katılacak

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmî Zirvesi, “Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma” temasıyla, 15 Mayıs 2026 tarihinde Türk Dünyasının Manevi Başkenti Türkistan’da, Kazakistan Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Zirve, TDT Üye Devletleri ve Gözlemcilerinin Devlet ve Hükümet Başkanları ile TDT Genel Sekreterini bir araya getirerek, hızla gelişen dijital çağda işbirliğinin öncelikli alanlarını ele almak üzere önemli bir platform teşkil edecek. Zirveye ayrıca Aksakallar Konseyi ile Türk İşbirliği Teşkilatları da katılım sağlayacak.

Gayriresmî Zirve, yapay zekâ, dijital inovasyon ve yeni ortaya çıkan teknolojilerin dönüştürücü potansiyelinden yararlanılması suretiyle sürdürülebilir ekonomik büyümenin teşvik edilmesi, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi konularında Türk Devletleri arasında stratejik diyaloğun ilerletilmesi açısından önemli bir platform olacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman söz konusu zirveye katılmak üzere beraberindeki heyetle birlikte bu akşam (13 Mayıs Çarşamba) saat 18.50’de adadan ayrılacak. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın temaslarının ardından 16 Mayıs Cumartesi günü adaya dönmesi planlanıyor.