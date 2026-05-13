Haftalık trafik raporu: 63 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

Ülkede 4-10 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen 63 trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 18 kişi yaralandı. Aynı dönemde yapılan trafik denetimlerinde ise 2 bin 516 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı, 4-10 Mayıs tarihlerini kapsayan sürede ülkede genelinde toplam 63 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, meydana gelen trafik kazalarının 2’si ölümle, 12’si yaralanmayla, 49’u ise hasarla sonuçlandı. Ölümle sonuçlanan kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanmalı kazalarda toplam 18 kişi yaralandı.

Kazaların başlıca sebepleri arasında 22 kazayla süratli araç kullanmak ilk sırada yer aldı. Bunu 15 kazayla dikkatsiz sürüş, 11 kazayla kavşakta durmamak, 8 kazayla yakın takip ve 7 kazayla diğer etkenler izledi.

Meydana gelen kazalar sonucu oluşan toplam maddi hasarın 3 milyon 768 bin 785 TL olduğu belirtildi.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle açıklandı:

Lefkoşa’da 18, Gazimağusa’da 19, Girne’de 17, Güzelyurt’ta 7 ve İskele’de 2 trafik kazası meydana geldi.

Öte yandan, aynı tarihler arasında polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 15 bin 170 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde suç işlediği tespit edilen 2 bin 516 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

En fazla rapor edilen trafik suçunun 910 vakayla sürat olduğu belirtilirken, diğer suçlar arasında 236 seyir ruhsatsız araç kullanma, 154 trafik levha ve işaretlerine uymama, 116 muayenesiz araç kullanma, 72 sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma ve 64 emniyet kemeri takmadan araç kullanma yer aldı.

Ayrıca 43 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı, 37 sürücünün dikkatsiz sürüş yaptığı, 29 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı ve 21 aracın görüşü engelleyici cam filmiyle kullanıldığı tespit edildi.

Polis, denetimler kapsamında toplam 263 aracın trafikten men edildiğini, 13 sürücünün ise tutuklandığını açıkladı.