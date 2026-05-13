Üst düzey görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla bazı üst düzey görevlerde değişiklik yapıldı.
Yayımlanan atama kararına göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2’nci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında, Kemal Köprülü 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Mevkii’ne atandı. Kararda, Köprülü’nün ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alınması koşuluyla atandığı ve atama tarihinden itibaren mevki maaşını alacağı belirtildi.

Öte yandan, Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Onur Tümtürk’ün görevden alınmasına karar verildi. Tümtürk, aynı tarih itibarıyla Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü olarak atandı.

Bir diğer kararla ise Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü görevini yürüten Pembe İnanç Unan Ersöz görevden alındı. Ersöz, aynı tarihten itibaren Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Meclis Genel Sekreteri mevkiine atandı.

