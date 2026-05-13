Güney Kıbrıs’ta yanmış araçta bulunan ceset kayıp olan kişiye ait olabilir

Güney Kıbrıs’ta, Liopetri bölgesinde dün yanmış bir araçta bulunan cesedin, pazar gününden beri kayıp olan Ksilofagu sakini 77 yaşındaki şahsa ait olduğu tahmin ediliyor.

Alithia ve diğer gazeteler, İngiliz Üslerinden elde edilen bilgilere dayanarak cesede bugün otopsi yapılacağını, kesin kimliğin ve ölüm nedeninin yapılacak DNA testlerinin ardından belirleneceğini yazdı.

Gazete, cesedin dün İngiliz Üsler polisi tarafından yanmış araçta bulunduğunu ve olayla ilgili geniş çapta araştırma başlatıldığını anımsattı.