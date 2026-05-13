Barçın: Seçimi kaybedeceğini anlayan UBP, Meclis kapanmadan Müşavirliği geri getirmek için çalışma başlattı

Barçın, CTP Başbakanlığındaki 4’lü hükümet döneminde yapılan yasa değişikliğiyle müşavir sayısının 130’dan 41’e düştüğünü belirterek, UBP’nin seçim öncesinde müşavirlik uygulamasını yeniden genişletmek için çalışma başlattığını savundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hükümetin müşavirlik uygulamasını yeniden genişletmeye hazırlandığını ifade etti.

Barçın'ın ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Yüzlerce müşavir yaratmaya hazırlanıyorlar!

4'lü hükümet dönemi CTP Başbakanlığında yapılan yasa değişikliği ile Şubat 2018'de 130 olan Müşavir sayısı an itibari ile %68 azalarak 41 kişiye düşmüştür ve zamanla da sıfırlanacaktır.

Seçimi kaybedeceğini anlayan UBP, Meclis kapanmadan önce acele bir şekilde tekrardan Müşavirliği geri getirip görevden alınanlarının yüksek maaş ile evde oturarak maaş çekmesi için çalışma başlattı.

Halk ve taban desteğini kaybeden UBP, seçimde çalışmak üzere kamu kaynaklarını bu şekilde kullanmaya yönelik bir hazırlık içerisine girmiştir.

Maliyeyi ve ülke ekonomisini batıranların kamu kaynaklarını yandaşlarına bu şekilde peş çekme girişimlerine sonuna kadar direneceğiz ve tüm usulsüzlüklerin hesabını soracağız"