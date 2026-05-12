14 yaşındaki çocuğu cinsel istismar etmekle itham edilen zanlı teminatla serbest!

Lefkoşa'da meydana gelen "16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel İstismar iddiasıyla tutuklanan 25 yaşındaki M.K. mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesinde görev yapan polis memuru Zeliha Karagil mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 02.05.2026 tarihinde 22.00-23.00 saatleri arasında Lefkoşa'da Kartal Sokak üzerinde bulunan ikametgahın salon odası içerisinde misafir olarak bulunan 14 yaşındaki kızın her iki kolundan tutup koltuğun üzerine yatırarak, cinsel bir davranışla üzerine çıkıp boynundan ve kulağından öperek kıyafetlerini çıkarmadan kız çocuğunun cinsel bölgesine cinsel organıyla temas ederek, “16 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar” suçunu işlediğini iddia etti.

Polis, olayın 03.05.2026 tarihinde bildirildiğini, 3 Mayıs tarihinde müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, doktor kontrolünden geçirildiğini ve rapor temin edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak sekiz gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde tanık ifadeleri temin edildiğini, kameraların incelendiğini, zanlı ile müştekinin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, çalışma izniyle ülkede bulunduğunu, sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 2 kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
