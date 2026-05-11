Sahte pasaportla ülkeye giriş yapan kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda sahte pasaportla ülkeye giriş yaparak sahtekarlıkla turist vizesi temin ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Mayıs’ta saat 09.00 sıralarında ülkeye giriş yapan M.N.’nin (K-36), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu daha önceden sahte olarak düzenlenmiş pasaportu, görevli memura ibraz ederek tedavüle sürdüğü ve bu yolla 30 günlük turist vizesi aldığı belirlendi.

Söz konusu şahsın, dün Girne Turizm Limanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.