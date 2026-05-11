Meclis, Türkiye ile çalışma ve sosyal güvenlik işbirliği anlaşmasını onayladı

Meclis, Türkiye ile çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında iş birliği anlaşmasını oy çokluğuyla kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanlarında İş Birliği Anlaşması (Onay) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla kabul etti.

Meclis Genel Kurulu’nda yapılan açık oylamada yasa tasarısı 28 “kabul” oyuna karşılık 11 “ret” oyu ile onaylandı.

Oylama öncesinde söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, tasarının KKTC ile Türkiye arasında çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında iş birliğini kapsadığını söyledi.

Anlaşma kapsamında ortak bir komisyon kurulduğunu belirten Hasipoğlu, iş birliği kalemlerinin belirlenen takvim çerçevesinde hayata geçirileceğini ifade etti.

Bilgi paylaşımı, uzman değişimi ve ortak projelerin geliştirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Hasipoğlu, “Daha önce Türkiye Cumhuriyeti ile birçok anlaşma imzaladık ancak bu çalışma hayatına dokunan ilk onay anlaşmasıdır.” dedi.

Hasipoğlu’nun konuşmasının ardından tasarı Genel Kurul’da oy çokluğuyla kabul edildi.