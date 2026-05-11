Rusya: Ukrayna'da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Liopetri’de yanmış araç içerisinde ceset bulundu: İngiliz Üsler Polisi geniş çaplı soruşturma başlattı

Güney Kıbrıs’ın Mağusa bölgesine bağlı Liopetri’de, yanmış bir aracın içerisinde erkek cesedi bulundu. İngiliz Üsler Polisi’nin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı ve tüm ihtimallerin değerlendirildiği bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta yanmış bir araç içerisinde ceset tespit edildi.

“Fileleftheros” internet sayfasına göre, İngiliz Üsler Polisi bugün sabah saatlerinde, Mağusa bölgesine bağlı Liopetri’deki balık çiftliği yakınlarında yanmış bir araç içerisinde ceset buldu.

Polisin, bir vatandaşın bölgede yanmış araç bulunduğu yönündeki ihbarı üzerine olay yerine gittiği, yapılan incelemede araç içerisinde ceset tespit edildiği belirtildi.

İngiliz Üsler Polisi’nin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı ve tüm ihtimallerin değerlendirildiği kaydedildi.

İlk belirlemelere göre cesedin bir erkeğe ait olduğu ifade edildi.

