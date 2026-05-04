İngiliz turistler Güney Kıbrıs'tan uzaklaşıyor

İngiliz turistlerin Güney Kıbrıs’a ilgisi azalırken, Londra’nın seyahat uyarısını güncellememesi ve bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle tatilcilerin farklı destinasyonlara yöneldiği bildirildi.
İngiliz turistler Güney Kıbrıs’tan uzaklaşıyor

Güney Kıbrıs’taki turizm sektörünün ana kaynağı olan İngiliz turistlerin bu yıl tatil için farklı arayışa girdiği bildirildi.

Güneye rezervasyonları geçmiş yıllara nazaran azaltan İngiltere’nin Güney Kıbrıs için seyahat yönetmeliğini güncellemediği de belirtildi.

Kathimerini gazetesi, Ortadoğu’daki jeopolitik karmaşa nedeniyle Güney Kıbrıs’ta tatil yapma konusuna ihtiyatlı yaklaşan İngilizlerin 5 Mart’tan beri seyahat yönetmeliğini güncellemediğini, bunun da İngiliz turistleri farklı güzergahlara ittiğini yazdı.

Gazete, turizm sektöründe panik yaratmamak, bölgedeki tehlikeyi (Ağrotur Üssü) de göz ardı etmemek için seyahat yönetmeliğini güncellemeyen İngiltere'nin İngiliz turistlere olası bir terör saldırısı nedeniyle dikkatli olma çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Haberde, İngiliz turistlerin “all inclusive” (her şey dahil) paketler yerine daha farklı deneyimlere yöneldiği, her beş turistten ikisinin, tatilini daha önce hiç ziyaret etmediği bir ülkede geçirmeyi tercih ettiği belirtildi.

