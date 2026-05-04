İskele Sınırüstü’nde 12 Yıllık Yol Çilesi Sürüyor

İskele’ye bağlı Sınırüstü bölgesinde yaşayan onlarca aile, yaklaşık 12 yıldır yol sorununun çözülmesini bekliyor. Özellikle altyapı eksikliği nedeniyle toprak yollar, her yağışın ardından çamur ve bataklığa dönüşüyor.
İskele’ye bağlı Sınırüstü bölgesinde yaşayan onlarca aile, yaklaşık 12 yıldır yol sorununun çözülmesini bekliyor. Özellikle altyapı eksikliği nedeniyle toprak yollar, her yağışın ardından çamur ve bataklığa dönüşüyor.

Bölge sakinleri, günlük yaşamın her geçen gün daha da zorlaştığını belirterek, çocukların okula ulaşımında, araçların kullanımında ve acil durumlarda ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade ediyor.

Yıllardır kalıcı bir çözüm beklediklerini söyleyen vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak yol sorununun artık çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşı karşıya kalan Sınırüstü halkı, 12 yıldır süren mağduriyetin sona ermesini bekliyor.

