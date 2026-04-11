SON DAKİKAKültürel Miras Teknik Komitesi, St. Barnabas Manastırı’nda bulunan kilise binasında çalışma başlattı

İskele-Ercan yolunda kaza: 81 yaşındaki yaya ağır yaralandı

İskele-Ercan Anayolu üzerindeki Lokum Çemberi’nde meydana gelen trafik kazasında bir yaya ağır yaralandı, araç sürücüsü ise tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, 11 Nisan 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Gülşen Güden (46) yönetimindeki LB 893 plakalı salon araç, dikkatsizliği sonucu Lokum Çemberi’ne giriş yaptığı sırada, yaya geçidi bulunmayan bir noktadan yolun solundan sağına geçmeye çalışan Nikravesh Shadpooran’a (81) çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Shadpooran, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Olayın ardından araç sürücüsü Gülşen Güden tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

 

Diğer Haberler
  • İskele Belediyesi 4'üncü Tiyatro Günleri başladı28 Mart 2026 Cumartesi 19:12
  • 40 yaşındaki Hasan Onbaşı yaşamını yitirdi27 Mart 2026 Cuma 09:40
  • İskele'de 49 yaşında vefat etti25 Mart 2026 Çarşamba 23:20
  • Üstel: Cypfruvex Ltd. tarafından bayram öncesinde üreticiye 90 milyon TL’lik ödeme yapıldı18 Mart 2026 Çarşamba 20:59
  • CTP, Ziyamet, Yeşilköy ve Yenierenköy’de halkla bir araya geldi17 Mart 2026 Salı 18:28
  • CTP heyeti İskele’de kapalı pazar yerini ve bölge esnafını ziyaret etti10 Mart 2026 Salı 16:21
  • İskele Belediyesi’nden Kadınlar Günü kutlaması08 Mart 2026 Pazar 18:54
  • Dipkarpaz-Zaferburnu yolu yarından itibaren trafiğe kapatılacak02 Mart 2026 Pazartesi 12:31
  • Arıklı: İskele yolu birkaç haftada tamamlanacak28 Şubat 2026 Cumartesi 16:48
  • İskele’de Cenk Hoca'ya yönelik saldırı girşimi önlendi!25 Şubat 2026 Çarşamba 17:03
