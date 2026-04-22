İskele’de 9 Araca Zarar Verip Parçalarını Çaldı

İskele’de 21 Nisan 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki M.A.’nın bir apartmana ait araç park yerinde park halinde bulunan dokuz ayrı araca zarar verdiği tespit edildi.
Şahsın, araçların dikiz aynaları ile cam sileceklerini kasten kırarak hasara uğrattıktan sonra çaldığı belirlendi.
Polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında M.A. tespit edilerek tutuklandı. Çalınan malzemeler ise zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
