İskele’de Araçtan Cüzdan Hırsızlığı: Zanlı Kadın Tutuklandı

İskele’de bir işletme önünde park halindeki araçtan, içerisinde nakit para ve kişisel belgelerin bulunduğu cüzdanın çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 43 yaşındaki kadın zanlı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 26 Nisan 2026 tarihinde saat 18.30 sıralarında İskele’de faaliyet gösteren bir işletmenin ön kısmında park halinde bulunan bir araç içerisinde muhafaza edilen para cüzdanı, kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Çalınan cüzdanın içerisinde toplam 4 bin TL nakit para ile kimlik kartları ve sürüş ehliyetinin bulunduğu belirtildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.J.H. (43) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma sürüyor.