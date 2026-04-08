İskele Belediyesi Ziyaret Ettikleri Büyüklerin Doğum Günlerini Kutluyor

65 yaş ve üzeri, sosyal yardım alanlar ve özel gereksinimli bireylere ücretsiz evde sağlık hizmeti sunan İskele Belediyesi Sağlık Birimi, İskele ve 21 köyünde çalışmalarını sürdürüyor.

İskele Belediyesi de evde sağlık hizmeti kapsamında yürüttüğü sosyal sorumluluk projesiyle, sağlık birimine kayıtlı büyükleri özel günlerinde yalnız bırakmıyor. Belediye ekipleri, proje çerçevesinde bu kez Boğaziçi Köyü’nde yaşayan büyükleri ziyaret ederek doğum günlerini kutladı.

İSKELE BELEDİYESİ ZİYARET ETTİKLERİ BÜYÜKLERİN DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLUYOR

İskele Belediyesi Sağlık Birimi, evde sağlık hizmeti kapsamında sunduğu hizmetler dışında Sağlık Birimine kayıtlı 65 yaş ve üzeri büyükleri özel günlerinde de ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde büyüklerin yeni yaşları kutlanırken, çeşitli hediyeler de takdim ediliyor. Samimi anların yaşandığı buluşmada, belediye ekipleri büyüklerle yakından ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oluyor.

SADIKOĞLU: “BÜYÜKLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekerek İskele Belediyesi’nin bir süredir devam ettirdiği proje kapsamında farklı bölgelerde yaşayan yaşlı bireyleri ziyaret etmeye ve onların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. ‘Büyüklerimiz bizim en kıymetli değerlerimizdir’ diyen Sadıkoğlu, onların hayatlarına küçük de olsa dokunabilmenin, yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmenin kendileri için çok değerli olduğunu da belirtti.