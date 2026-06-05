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Bengihan: Kamu yönetiminde yaşanan ciddi sorunlar çözüm bekliyor

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, kamu yönetiminde yaşanan sorunların, personel eksikliklerinin ve altyapı yetersizliklerinin çözüm beklediğini söyledi.
Bengihan: Kamu yönetiminde yaşanan ciddi sorunlar çözüm bekliyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, kamu yönetiminde yaşanan sorunların, personel eksikliklerinin ve altyapı yetersizliklerinin çözüm beklediğini söyledi.

Bengihan, hükümetin “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasa Önerisi”ne öncelik vermesinin ise kabul edilemez olduğunu belirterek, eleştirilerde bulundu.

Bengihan yazılı açıklamasında, yaklaşık altı ay önce Merkezi Cezaevi Müdürü kadrosunun boşalmasına rağmen, Merkezi Cezaevi Yasası’nda gerekli düzenlemeler yapılmadığı için bu göreve atama gerçekleştirilemediğini ifade etti.

Buna rağmen Şartlı Tahliye Kurulu’nun bu süre boyunca toplantılarını sürdürdüğünü belirten Bengihan, Merkezi Cezaevi Tüzüğü uyarınca şartlı tahliye işlemlerinde cezaevi müdürüne verilen görev ve sorumluluklar dikkate alındığında, ortaya çıkan tablonun ciddi hukuki sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

Bu süreçte alınan kararların yasal dayanağının ise sorgulanması gerektiğini dile getiren Bengihan, Sivil Havacılık Dairesi yasasında gerekli düzenlemeler yapılmaması nedeniyle müdür kadrosunun uzun süredir boş olduğuna işaret etti.

-“Halkımız kamu hizmetlerine erişimde ciddi sorunlar yaşıyor”

Hükümetin, dairelerin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri yapmakla ve kamu hizmetlerinde yaşanan sorunları çözmekle ilgilenmediğini ifade eden Bengihan, eleştirilerde bulundu.

Birçok kamu kurumunda yaşanan eksikliklerin hizmeti aksattığını ve halkın kamu hizmetlerine erişimde ciddi sorunlar yaşadığını dile getiren Bengihan, “Hastanelerde, cezaevinde, Sivil Havacılık Dairesi ve diğer kamu kurumlarında çözüm bekleyen onlarca sorun varken, hükümetin ‘ivedi’ gündeminin siyasi atamalar olması halkın gerçeklerinden ne kadar koptuğunu açıkça ortaya koymaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu yasa önerisinin görüşüleceği komite toplantısına yetkili sendikaların davet edilmemesinin de kabul edilemez olduğunu dile getiren Bengihan, hükümeti; kamu kurumlarında yaşanan eksiklikleri gündemine almaya, dairelerin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye ve bu süreçte sendikaların görüşlerini dikkate alan katılımcı bir anlayışla hareket etmeye çağırdı.

 

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