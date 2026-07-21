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7,5 milyon TL’lik büyük ikramiye “12727” numaralı bilete isabet etti

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Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.
7,5 milyon TL’lik büyük ikramiye “12727” numaralı bilete isabet etti

Çekilişte 7,5 milyon TL’lik büyük ikramiye “12727” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 7,5 milyon TL’lik büyük ikramiye, Girne  bayilerimizden Olkan Çeken tarafından satılan “12727” numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosundan yapılan açıklamada 15 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin 3 milyon TL olduğu ve bilet fiyatının da 300 TL olarak belirlendiği bildirildi. 15 Ağustos biletleri yarından itibaren satışa sunulacak.

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