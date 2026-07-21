Talih kuşu Girne’de!

Çekilişte 7.5 Milyon TL'lik büyük ikramiye “12727” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 7.5 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Girne bayilerimizden Olkan Çeken tarafından satılan "12727" numaralı bilete isabet etti.
15 Ağustos’da 3 Milyon TL
Devlet Piyangosundan yapılan açıklamada 15 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin 3 Milyon TL olduğu ve bilet fiyatının da 300 TL olarak belirlendiği bildirildi. 15 Ağustos biletleri yarından itibaren satışa sunulacak.
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