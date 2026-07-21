  • BIST 14038.17
  • Altın 6180.09
  • Dolar 47.1955
  • Euro 53.9583
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Talih kuşu Girne’de!

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Talih kuşu Girne’de!

Çekilişte 7.5 Milyon TL'lik büyük ikramiye “12727” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 7.5  Milyon TL'lik büyük ikramiye, Girne  bayilerimizden Olkan Çeken tarafından satılan "12727" numaralı bilete isabet etti.

 

15 Ağustos’da 3 Milyon TL

Devlet Piyangosundan yapılan açıklamada 15 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin 3 Milyon TL olduğu ve bilet fiyatının da 300 TL olarak belirlendiği bildirildi. 15 Ağustos biletleri yarından itibaren satışa sunulacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı: Tutuklandı10 Temmuz 2026 Cuma 00:58
  • Girne'de Sarhoşluk Nedeniyle 4 Kişi Tutuklandı05 Temmuz 2026 Pazar 14:02
  • Şenkul’un sosyal medya iletişim kanalları yeniden erişime kapatıldı03 Temmuz 2026 Cuma 12:47
  • Girne’de perşembe günü 2 saatlik elektrik kesintisi…30 Haziran 2026 Salı 15:59
  • Girne’de 3 el silah sesi!29 Haziran 2026 Pazartesi 21:06
  • Karaoğlanoğlu'nda ruhsatsız zıpkınla avlanan iki kişiye para cezası29 Haziran 2026 Pazartesi 14:13
  • Esentepe'de Traktör Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı26 Haziran 2026 Cuma 13:03
  • Köpeğine işkence etti, tutuklandı!24 Haziran 2026 Çarşamba 17:05
  • Murat Şenkul’un sosyal medya hesapları siber saldırıya uğradı!24 Haziran 2026 Çarşamba 10:31
  • Girne’nin bazı bölgelerinde bugün elektrik kesintisi yapılacak16 Haziran 2026 Salı 08:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti