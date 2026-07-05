Tatlısu-Girne Yolunda Korkutan Kaza: Araç 3 Takla Attı

Polisten yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında, Güner Irmak Uzmaner (20) yönetimindeki HA 330 plakalı araç, Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarıya çıktı.
Araç, yoldan çıktıktan sonra üç takla atarak tekerlekleri üzerinde durdu.
Kazada yaralanan sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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