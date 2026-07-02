Sedat Sönmez'in Ölüm Nedeni İleri Tetkiklerle Belirlenecek

Meydana gelen ölümle ilgili yapılan otopside, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm nedeninin ileri tetkikler sonucunda belirleneceği bildirildi.
Olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.
Meydana gelen ölümle ilgili yapılan otopside, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm nedeninin ileri tetkikler sonucunda belirleneceği bildirildi.
Olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.
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