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Sedat Sönmez'in Ölüm Nedeni İleri Tetkiklerle Belirlenecek

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Gazimağusa’da 30.06.2026 tarihinde ikametgahında aniden rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sedat SÖNMEZ (E-52), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.
Sedat Sönmez'in Ölüm Nedeni İleri Tetkiklerle Belirlenecek

Meydana gelen ölümle ilgili yapılan otopside, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm nedeninin ileri tetkikler sonucunda belirleneceği bildirildi.

Olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

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