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“Gelirlerde değil, kapanmalardaki artışlarla karşı karşıyayız”

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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO),  işletmelere yönelik araştırmalarının gelirde değil kapanan iş yeri sayısında artış yaşandığını gösterdiğini belirtti. 
“Gelirlerde değil, kapanmalardaki artışlarla karşı karşıyayız”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO),  işletmelere yönelik araştırmalarının gelirde değil kapanan iş yeri sayısında artış yaşandığını gösterdiğini belirtti. 

Ülke kaynaklarının adil bir şekilde yeniden ele alınması gerektiği belirtilen açıklamada, “Yerel istihdamla birlikte katma değer artışı sağlanmadıkça, ödediğimiz maaşlarla sadece geleceği yok ediyoruz.” denildi.

Odadan yapılan açıklamada, sağlık, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçların yanında gıda enflasyonuna çözüm üretilemediği sürece "maaş artışlarıyla övünmenin aldatmaca” olduğu savunuldu.

Asgari ücretin belirlenmesinin gündemde olduğu anımsatılan açıklamada, “Her maaş artışı ‘yukardakiler’ için daha fazla kazanç; çalışanlar, ustalar ve esnaf için daha fazla yoksullaşma ve daha fazla verginin ödenmesiyle sonuçlanmıştır.” denildi.

Kapanan iş yerlerine ilişkin verilerin paylaşıldığı açıklamada, Girne ilçesinde yiyecek ve içecek sektöründeki işletme sayısının 2024-2025 yılında 147 olduğu, 2026 yılı Haziran sonu itibariyle kapanan işletme sayısının ise  42 olarak tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu sayı, yüzde 28,57’ye tekabül ediyor. Lefkoşa ilçesinde yiyecek ve içecek sektöründeki işletme sayısı 106’dır. Kapanan işletme sayısı ise 40’dır. Bu, yüzde 37,73’e tekabül ediyor. Açılan işletme sayısı Girne de 10, Lefkoşa’da 10’dur.”

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