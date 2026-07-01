Beylerbeyi'ndeki bıçaklı kavgada bir kişi daha tutuklandı

Beylerbeyi'nde üç kişinin yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili soruşturmada bir kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran 2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında bir araç park yerinde, taraflar arasında önceden var olan bir husumet nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. (19), kanunsuz olarak taşıdığı bıçakla A.D.'yi (22) sağ ayağından, kavgayı ayırmaya çalışan Ş.B.'yi (22) sırtından ve M.Ş.'yi (25) ise sağ kalça ile karın bölgesinden yaraladı.

Olayın ardından tutuklanan M.A.'nın ardından yürütülen ileri soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu belirlenen M.İ. (21) de tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.