Holguin: Kıbrıslıların çözüm için doğan bu tarihi fırsatı değerlendirmelerini içtenlikle umut ediyorum

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tarafları nihai çözüme götürecek somut adımları değerlendirmeyi sürdürdüğünü açıkladı. Holguín, "Kıbrıslıların bu kez çözüm için doğan tarihi fırsatı değerlendirmelerini içtenlikle umut ediyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín, Kıbrıslılara mevcut fırsatı kaçırmamaları çağrısında bulunarak, "Statüko, hızla değişen ve giderek daha çalkantılı hale gelen günümüz dünyasında artık istikrar ve güvenliğin garantisi değildir" dedi.

Holguín, 7-14 Haziran tarihleri arasında Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yayımladığı mesajda, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ve Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile ikişer kez görüştüğünü, ardından Ankara ve Atina'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'le temaslarda bulunduğunu açıkladı.

Holguín, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'ta karşılıklı fayda sağlayacak bir çözüme ulaşılması konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, tarafları nihai çözüme götürecek somut adımları teşvik edecek yeni aşamaların değerlendirildiğini ifade etti.

"AMAÇ YENİ BİR MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLATMAK DEĞİL, SÜRECİN BAŞARIYLA SONUÇLANDIRILMASINI HEDEFLEMEK"

Kıbrıs ziyareti sırasında iki liderle gelecekte izlenecek yolu ele aldığını belirten Holguín, Mayıs 2026'daki parlamento seçimlerinin ardından Rum tarafındaki siyasi partilerle de kapsamlı görüşmeler yaptığını kaydetti.

Geçtiğimiz hafta New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü ifade eden Holguín, Guterres'in tüm Kıbrıslılar için karşılıklı yarar sağlayacak bir çözüm bulunmasına tam destek verdiğini söyledi.

Holguín, yürüttükleri çalışmaların yalnızca yeni bir müzakere süreci başlatmayı değil, bu sürecin başarıyla sonuçlandırılmasını hedeflediğini vurguladı.

On yıllardır güven inşa etmenin kolay olmadığını belirten Holguín, tarihin ağır yükünün bilgelik, empati ve cömertlikle ele alınması gerektiğini ifade etti. Yanlış bilgilerin de süreci olumsuz etkilediğini dile getiren Holguín, son haftalarda adanın kuzeyi ve güneyindeki basında yayımlanan çok sayıda haber okuduğunu, bunların büyük bölümünün söylentilere ve yanlış varsayımlara dayandığını söyledi. Kendisine ait tek bir yazılı açıklamanın dahi bulunmadığını belirten Holguín, çalışmalarını yalnızca tarafları ve ilgili tüm kesimleri dinlemeye adadığını ifade etti.

Beklentilerin yüksek olduğunu ancak belirsizlik nedeniyle yeni bir gelecek inşa etme fikrine yönelik kaygılar bulunduğunu kaydeden Holguín, bazı çevrelerin mevcut statükonun devam etmesini istediğini gözlemlediğini dile getirdi.

ANKARA VE ATİNA TEMASLARI: ÇÖZÜM ODAKLI GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK

Kıbrıs ziyaretinin ardından Ankara ve Atina'ya gittiğini belirten Holguín, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'le açık, net ve çözüm odaklı görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu temaslarda, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanabilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına katkı sağlayacak alanların ele alındığını ifade etti.

Holguín, Avrupa Birliği'nin de çözüm sürecinde önemli aktörlerden biri olduğuna işaret ederek, Kıbrıs sorununun çözümüne kararlı ve vizyoner biçimde destek verecek uygun ortamın oluşturulmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

"İKİ TOPLUM ARASINDA YAPICI DİYALOG MÜMKÜN"

Ürdün'ün başkenti Amman'da Gençlik Komitesi ile, Birleşik Krallık'taki Wilton Park'ta teknik komitelerin eş başkanlarıyla ve Baf'ta akademisyenler ile siyasetçilerin katılımıyla düzenlenen toplantılara değinen Holguín, bu görüşmelerin iki toplum arasında yapıcı diyaloğun mümkün olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Göreve başladığı günden bu yana akademisyenler, siyasetçiler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplumla kapsamlı görüşmeler yaptığını belirten Holguín, kendisiyle paylaşılan farklı görüş ve önerilerin sürdürülebilir bir çözüm için önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

BM'nin iki lidere destek vermeye devam edeceğini ifade eden Holguín, ancak başarılı bir sonucun iki liderin güçlü siyasi iradesi ve toplumlarının desteğiyle mümkün olacağını vurguladı.

"SON 10 YILDA SAHADAKİ GERÇEKLER DĞEİŞTİ"

Geçmişte birçok BM Genel Sekreteri'nin çözüm için yoğun çaba harcadığını hatırlatan Holguín, son 10 yılda adadaki koşulların önemli ölçüde değiştiğini söyledi.

Yenilenmiş bir diyalog sürecinin iki tarafı da güvenlik ve refah temelinde ortak bir geleceğe yöneltebileceğine inandığını belirten Holguín, tarafları geleceğe odaklanmaya davet etti.

Kıbrıslıların ortak bir gelecek vizyonu etrafında birleşebileceğine inandığını ifade eden Holguín, Kıbrıs'ın ortak çıkarlar etrafında birleşerek, kendi iç çeşitliliğine saygı gösteren önemli bir bölgesel aktör olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de köprüler kuran, birlikte yaşam kültürünü güçlendiren bir örnek haline gelebileceğini belirten Holguín, bunun yalnızca bölge için değil Avrupa ve dünya açısından da önemli bir model oluşturacağını dile getirdi.

"STATÜKO ARTIK İSTİKRAR VE GÜVENLİĞİN GARANTİSİ DEĞİLDİR"

Bölgede artan gerilim ve çatışmaların çözüm ihtiyacını daha da acil hale getirdiğini belirten Holguín, tüm Kıbrıslıların yararına olacak bir kararın artık ertelenemeyeceğini söyledi.

"Statüko, hızla değişen ve giderek daha çalkantılı hale gelen günümüz dünyasında artık istikrar ve güvenliğin garantisi değildir." ifadelerini kullanan Holguín, dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmaların bunun en açık göstergesi olduğunu kaydetti.

"KIBRISLILARIN KALICI BİR ÇÖZÜM İÇİN DOĞAN BU TARİHİ FIRSATI DEĞERLENDİRMELERİNİ İÇTENLİKLE UMUT EDİYORUM"

Önümüzdeki haftalar ve aylarda BM Genel Sekreteri ile birlikte çalışmalarını sürdüreceğini belirten Holguín, tüm Kıbrıslıları ortak, güvenli ve müreffeh bir gelecek inşa etmeye davet etti.

Tüm tarafları memnun edecek bir anlaşmaya ulaşılması için diyalogu desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Holguín, mesajını şu çağrıyla tamamladı:

"Bu kez Kıbrıslıların kalıcı bir çözüm için doğan bu tarihi fırsatı değerlendirmelerini içtenlikle umut ediyorum. Farklı bir Kıbrıs'a inanmanın zor olduğunu biliyorum. Ama vazgeçmeyin; zor bir geçmişin esiri olarak kalmayın"

Holguin'in mesajının tamamı şu şekilde:

"7-14 Haziran tarihleri ​​arasında Kıbrıs'a yaptığım ziyaret sırasında, liderler Nikos Christodoulides ve Tufan Erhürman ile iki kez görüştüm ve ileriye dönük yol haritasını ele aldım. Ayrıca, Mayıs 2026 parlamento seçimlerinin ardından güneydeki siyasi partilerle de kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdim. Yaptığımız her şey sadece müzakerelere başlamak değil, aynı zamanda başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamaktır. Geçen hafta New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüm. Kendisi, tüm Kıbrıslılar için karşılıklı yarar sağlayan bir çözüm bulma konusundaki desteğine tam olarak sadıktır. Bu bağlamda, her iki tarafı da nihai bir çözüme doğru somut adımlar atmaya ikna edecek sonraki aşamaları değerlendirirken; iyimserliğin her iki tarafı da Kıbrıs'ın geleceğine doğru yönlendirebileceği umudunu taşımaktadır.

On yıllardır güven inşa etmek zor oldu. Tarihin ağırlığı çok büyük ve bilgelik, empati ve cömertlikle ele alınması gerekiyor. Yanlış bilgiler ve bilgilendirmeler de rol oynadı. Siyasi atmosferin her zaman hassas olduğunu anlıyorum, ancak yine de her iki taraf da farklılıklarını ve anlaşmazlıklarını temelli çözmek için zihinlerini ve eylemlerini bir araya getirirse güvenin galip gelebileceğine inanıyorum. Son haftalarda, güney ve kuzey medyasında yayınlanan farklı makaleler okudum. Bunların, adanın her iki tarafındaki söylentilerin ve yanlış inançların ürünü olan varsayımlar olduklarını ve yaratıcılık açısından zengin olduğunu düşünüyorum. Benim tarafımdan yazılmış tek bir kelime bile yok. Çalışmalarımı, tarafları ve her iki taraftan da birçok paydaşı dinlemeye yoğunlaştırdım. Beklentilerin büyük olduğunu ve yeni bir gelecek inşa etmek için bir kapı açmaktan korkulduğunu biliyorum; dahası, bu belirsizlik altında statükoyu canlı tutmak isteyen farklı güçler de ortaya çıkmaktadır.

Kıbrıs ziyaretimin ardından Ankara ve Atina'ya giderek Türkiye'den Bakan Hakan Fidan ve Yunanistan'dan Bakan Giorgios Gerapetritis ile görüştüm. Görüşmelerimiz samimi, açık ve odağımızda hepimizin üzerinde çalışması gereken alanlar ve sektörler vardı. Amacımız somut adımları teşvik edecek koşullar yaratarak Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesinin önü açmaktır.

Bu bağlamda, Avrupa Birliği gibi bazı aktörlerin de Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için kararlılık ve vizyonla aktif destek sağlayacak bir ortam yaratmada kilit bir rolü bulunmaktadır.

Ürdün'ün Amman kentinde ve Brüksel'de Gençlik Komitesi ile, İngiltere'nin Wilton Park kentinde 13 teknik komitenin eş başkanlarıyla ve Baf'ta akademisyenler ve politikacılarla düzenlediğim tüm toplantılar, bana her iki taraftan Kıbrıslılar arasında yapıcı bir diyaloğun mümkün olduğunu gösterdi.

Başından beri akademisyenleri, politikacıları, özel sektörü ve genel olarak sivil toplumu dinlemeye zaman ayırdım. Onlar benimle vizyonlarını, bakış açılarını, korkularını ve uygulanabilir çözümlere dair anlayışlarını paylaştılar. Bu bağlamda, Kıbrıslıların nihai ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşabileceklerine dair geniş bir fikir yelpazesi olduğunu görebiliyorum. Birleşmiş Milletler'in, tüm Kıbrıslıların temel çıkarlarını dikkate alan bir uzlaşmaya varmaları için her iki lideri de desteklemesini sağlamak amacıyla önerileri ve seçenekleri değerlendirmeye devam etmeye kararlıyım. Şüphesiz ki, başarılı bir sonuç elde etmek için iki liderin kendi toplumları tarafından desteklenen, sürdürülebilir ve gerçek siyasi iradesine ihtiyaç duyulmaya devam edilecektir.

Tarih boyunca yaşanan geçmiş çabaları ve zorlu müzakereleri takdir ediyorum. Birçok BM Genel Sekreteri, çözüm arayışlarında tarafları bir araya getirmeye çalıştı. Son 10 yılda sahadaki gerçekler büyük ölçüde değişti. Yenilenmiş bir diyaloğun, her iki tarafı da güven içinde ve fırsatlarla refah içinde yaşayabilecekleri bir yol üzerinde anlaşmaya motive edebileceğine içtenlikle inanıyorum. Kendimi her iki tarafı da birbirine yaklaştırmaya adadım ve bir kez daha geleceğe bakmaya davetimi yineliyorum.

Kıbrıslıların iş birliği yapabileceğine ve yeni nesiller için ortak bir gelecek vizyonunu paylaşabileceğine inanıyorum. Kıbrıs, kendi iç özelliklerine ve çeşitliliğine saygı duyarken ortak çıkarlar etrafında birleşerek gerçekten de bölgesel bir aktör olma potansiyeline sahiptir. Kıbrıs, bu karmaşık Doğu Akdeniz bölgesinde her yöne doğru köprülerin kurulduğu ve birlikte yaşamın teşvik edildiği bir yer olabilir. Bu nedenle Kıbrıs, bölge, Avrupa ve dünyanın geri kalanı için gerçekten bir örnek teşkil edebilir.

Bu durum özellikle önemlidir çünkü hepimiz bu bölgedeki gelişmelerin ülkeler arasında artan gerilim ve çatışmaya yol açtığını gözlemliyoruz. Bu bağlamda, tüm Kıbrıslıların çıkarlarını gözeten ve yıllarca süren belirsizliğe nihayi olarak son verecek bir karar daha da acil hale geliyor. Statüko günümüzün hızla değişen ve çalkantılı dünyasında istikrar ve güvenliğin garantisi olmaktan çıkmıştır. Ne yazık ki, dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmalar ve krizler bunu doğrulamaktadır.

Herkesi tatmin edecek bir anlaşmaya doğru diyaloğu teşvik etmek için mümkün olan tüm yolları araştırdık. Önümüzdeki haftalar ve aylarda, Kıbrıslıların bir uzlaşıya ve tüm adaya güvenlik ve refah getirecek nihai bir anlaşmaya varmalarını desteklemek amacıyla BM Genel Sekreteri ile birlikte çalışmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağım.

Durmaksızın sürdürdüğüm arayışımda, Kıbrıslılara, çıkarlarınızı ve haklarınızı koruyacak ve saygı gösterecek ortak, müreffeh ve güvenli bir gelecek tasarlamaları için davetimi yineliyorum. Tüm paydaşlar için tatmin edici bir anlaşmaya doğru diyaloğu teşvik etmek için mümkün olan tüm yolları denemeye kararlıyım ve istekliyim. Kıbrıslıların bu kez, kalıcı bir çözüm müzakere etmek için bu tarihi fırsatı değerlendireceklerini içtenlikle umuyorum. Farklı bir Kıbrıs'a inanmanın zorluğunu anlıyorum. Ama pes etmeyin, zor bir geçmişin esiri olmayın"