Holguin, 5+1 hazırlıkları kapsamında Ankara, Atina ve Brüksel'de temaslarda bulunup Kıbrıs'a dönecek

Rum basınına göre, AB’nin katılımını isteyen Birleşmiş Milletler, Menelau’ya göre ise Rum yönetimi

Rum basını, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorunundaki yeni çabaya dahil olmasını BM’nin istediğini iddia ederken, Rum Müzakereci Menelaos Menelau ise AB’nin sürece aktif katılmasını isteyenin Rum yönetimi olduğunu açıkladı.

Fileleftheros “Temaslarını Yoğunlaştırıyor ve AB’ye Yatırım Yapıyor… Holguin Yeni Tur Temaslar İçin İki Hafta İçinde Lefkoşa’ya Dönüyor” başlıklı haberinde, Holguin’in iki hafta içinde “AB’yi de oyuna katmak” için temaslarda bulunacağını ve Ada’ya döneceğini yazdı.

Gazete, BM’nin, 5+1 görüşmesinin sonuç vermesi ve Genel Sekreter’in sonraki hareketlerinin yolunu açması için gerekli hareketliliği başarmak amacıyla Avrupa Birliği’ne, daha çok da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya "Yatırım yapıyor göründüğünü” yazdı.

“Sürece yakın” bir kaynağının “BM’nin AB’nin Kıbrıs sorunundaki çabaya dahil olmasını ve gerek Costa’nın gerek Von der Leyen’in müdahalelerini önemli bulduğunu” söylediğini yazan gazete, adını vermediği kaynağın “Geçtiğimiz pazartesi Genel Sekreter Antonio Guterres Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Kıbrıs sorununu ele aldıkları birçok temasta bulundu. Costa ve Von der Leyen 5+1 görüşmesi öncesinde Ankara’ya gidebilir.” dediğini aktardı.

BM’nin, başlattığı bu çabanın başarısı için yatırım yaptığı unsurlardan birinin “Türkiye’nin Kıbrıs sorununda daha yardımcı bir rol oynamaya ikna edilmesi” olduğunu yazan gazete, “Türkiye’nin AB’den istediklerini alması halinde Kıbrıs sorununda harekette bulunacağının” değerlendirildiğini savundu.

Gazete, Türkiye’nin öncelikli isteğinin SAFE Programına katılmak, ardından da Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularının geldiğini yazdı.

Habere göre, 5+1 görüşmesi için hazırlık yapıldığını belirten Holguin, dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile yaklaşık 40 dakika süren görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta Ankara’ya, ardından Atina’ya ve sonrasında Brüksel’e gideceğini ardından Ada’ya döneceğini açıkladı.

Öte yandan SigmaLive.com “Kıbrıs Sorunu: Lefkoşa’nın AB’nin Yeni Genişletilmiş Görüşmeye Daha Aktif Katılımıyla İlgili Planı” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin, Ankara’nın açık talepleri ile AB’nin bu yeni çabada oynaması gereken özlü rol arasında bağlantı kurarak AB’nin sürece aktif katılmasını istediğini aktardı.

Habere göre, Rum Müzakereci Menelaos Menelau Rum radyosuna yaptığı açıklamada, “Ankara’nın ilgilendiği bir dizi kritik mesele konusunda Avrupa çerçevesinin değerlendirilmek istendiğini” söyledi.

Haberde, “Ankara’nın ilgilendiği kritik meseleleri” Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi Türk vatandaşlarına vizelerin gevşetilmesi ve Türkiye’nin SAFE olarak bilinen Avrupa Savunma Programına katılması olarak sıralandı.

Menelau “Haziran sonu veya ağustos başı genişletilmiş toplantı çağrısı olasılığı ile Kıbrıs Rum tarafı, olumlu sonuç çıkması ve müzakereleri yeniden başlatma kararı alınması için yaratıcı katkı koymaya hazırdır.” ifadesini kullandı.

Alithia haberi, “Holguin 5+1 İçin Garantörlere Gidiyor… Dün Liderlerle İkinci Tur Görüşme Gerçekleştirdi, Ankara, Atina ve Brüksel’e Gidiyor” başlığıyla manşete çekti.

Holguin'in temaslarına Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesiyle başlayacağını yazan gazete, “Henüz somut bir çerçeve de iki taraf arasında ilerleme olmadan, yeni 5+1 görüşmesinin ön hazırlıklarıyla ilgili söylemini tekrarladı.” ifadesini kullandı.