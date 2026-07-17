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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası: Pas geçme uçuş emniyetinin gereğidir

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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, son günlerde Ercan Havalimanı'nda uçakların pas geçmesi ve ikinci denemede iniş yapmasına ilişkin sosyal medyada artan paylaşımlar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası: Pas geçme uçuş emniyetinin gereğidir

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, son günlerde sosyal medyada uçakların pas geçmesi veya ikinci denemede iniş yapmasıyla ilgili paylaşımların artmasının ardından kamuoyunda oluşan soru işaretlerine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Sendika, bir uçağın inişini iptal ederek yeniden yükselmesinin havacılıkta "pas geçme" olarak adlandırılan ve tamamen uçuş emniyetini esas alan standart bir prosedür olduğunu belirtti.

Açıklamada, pas geçmenin tek başına bir arıza ya da tehlike anlamına gelmediği vurgulanarak, pilotlar ile hava trafik kontrolörlerinin en küçük bir tereddüt halinde dahi bu uluslararası emniyet prosedürünü uyguladığı ifade edildi.

Hiçbir pilotun ne yolcuların ne de uçuş ekibinin hayatını riske atacak bir karar vermeyeceği belirtilen açıklamada, havacılıkta temel ilkenin şartlar tam olarak uygun değilse inişi zorlamak değil, yeniden yaklaşma yapmak olduğu kaydedildi.

Yolcular tarafından zaman zaman "sert iniş" olarak algılanan durumların da özellikle sıcak, nemli veya yağışlı hava koşullarında tekerleklerin piste güvenli şekilde temas etmesini sağlamak amacıyla uygulanan normal operasyon prosedürlerinin bir parçası olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Ercan Havalimanı'nda görev yapan hava trafik kontrolörleri ile uçuş ekiplerinin tek amacının yolcuları sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaştırmak olduğu belirtilerek, bu görevin büyük bir dikkat, disiplin ve özveriyle uluslararası kurallar çerçevesinde yerine getirildiği vurgulandı.

Vatandaşların yaşadığı endişenin anlaşılabilir olduğu belirtilen açıklamada, teknik konularda kulaktan dolma bilgiler ve doğruluğu teyit edilmemiş yorumlarla kamuoyunda güvensizlik oluşturmanın kimseye fayda sağlamayacağı ifade edildi.

Havacılığın tahminlerle değil, kurallarla yönetilen bir sektör olduğuna dikkat çekilen açıklamada, son dönemde artan spekülasyonlar nedeniyle halkın doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamanın yapıldığı kaydedildi.

Sendika, gerek pilotların gerekse hava trafik kontrolörlerinin her uçuşta aynı sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve uçuş emniyetini her şeyin üzerinde tuttuğunu vurguladı.

Açıklamanın sonunda ise uçuş emniyetinin günlük tartışmalara veya sosyal medya yorumlarına konu edilemeyecek kadar ciddi bir mesele olduğu belirtilerek, vatandaşlardan doğrulanmamış iddialar yerine yıllarını bu mesleğe vermiş profesyonellerin bilgi ve tecrübesine güvenmeleri ve gerekli görülmesi halinde yapılacak resmî açıklamaları esas almaları istendi.

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