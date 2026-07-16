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YDP'den Karpaz'da istifalar başladı...

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YDP Karpaz'da kampa girdi ama örgütlerden istifalar başladı...
YDP'den Karpaz'da istifalar başladı...

Hükümetin küçük ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP), önümüzdeki genel ve yerel seçimlere hazırlık kapsamında Dipkarpaz'da düzenlediği "Seçim Manifestosu, Seçim Stratejisi ve Kaynaşma Kampı" programını sürdürüyor.

 

KAMP BAŞLADI

Partiden yapılan açıklamada, genel ve yerel seçimlerde aday olmayı düşünen partililere yönelik organize edilen kampın, seçim hazırlıkları kapsamında eğitim, strateji ve parti içi dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

 

İSTİFALAR VAR

Ancak kampın devam ettiği süreçte parti kulislerinde dikkat çeken iddialar da gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, YDP'nin Karpaz bölgesindeki bazı örgütlerinde istifaların başladığı öne sürüldü. İstifaların sayısı ve gerekçelerine ilişkin ise parti yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bir yandan seçim hazırlıklarını sürdüren YDP'nin, diğer yandan teşkilatlarda yaşandığı iddia edilen gelişmeler nedeniyle Karpaz bölgesinde hareketli günler geçirdiği ifade ediliyor.

 

İSTİFALAR DOMİNO ETKİSİ YAPABİLİR

Edinilen bilgiye göre Ziyamet örgüt başkanı Cumali Temel YDP'ye istifasını resmen sundu. Cumali Temel ile birlikte Karpaz'da bir çok YDP'linin "YDP'de ayrımcılık var" diyerek istifa etmek noktasında olduğu ve CTP'ye toplu katılımların beklendiği öğrenildi.

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