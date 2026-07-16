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Menelau: Genişletilmiş konferansın, siyasi irade olduğu sürece yazda yapılmasının mümkün

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Menelau, Rum tarafının çözümün bazı unsurlarının aşamalı uygulanmasını değerlendirebileceğini de ifade etti.
Menelau: Genişletilmiş konferansın, siyasi irade olduğu sürece yazda yapılmasının mümkün

Politis gazetesine göre Rum müzakereci Menelaos Menelau, “Politis” gazetesi radyosuna yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş konferansın, siyasi irade olduğu sürece, yaz ayı sonundan önce yapılmasının mümkün olduğunu belirtti.

Menelau açıklamasında ayrıca “Türk tarafından kaynaklanan engellerin bulunduğunu” da iddia etti.

Menalau bir soru üzerine “Kıbrıslı Türk toplumunun liderliğindeki değişikliğin ardından Kıbrıslı Türklerin pozisyonlarında değişikliğin gözlemlendiğini” savundu.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Temmuz ayı sonunda Kıbrıs’a dönmesinin tahmin edildiğini söyleyen Menalau Kıbrıs Rum tarafının, toprak gibi belirli boyutlarının aşamalı olarak uygulanabileceği bir çözümü kabul edebileceğinden de söz etti.

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