Redif Ekinci: "Koltukta iktidar, Facebook’ta muhalefet."

İşte açıklama;

UBP, hükümet dönemindeki icraatları billboardlara taşımış; YDP ile DP’nin adını yazmayı unutmuş. YDP'de doğal olarak alınmış: “Bizi yok saydılar…”

Merak etmeyin, toplum sizi yok saymıyor.

Bu kötü yönetimin koalisyon ortağı olduğunuzu, alınan kararlarda imzanızın, yaşanan sorunlarda sorumluluğunuzun bulunduğunu gayet iyi biliyor.

Anlaşılan rahatsızlık kötü yönetimin kendisi değil; kötü yönetimin reklamında adınızın geçmemesi.

Başarı varsa “Biz de hükümet ortağıyız.”

Başarısızlık varsa “UBP bizi engelledi.”

Billboard'da isim yoksa “Ayıp, gerçekten ayıp.”

Ne güzel siyaset…

Koltukta iktidar, Facebook’ta muhalefet.

Koalisyon ortaklığı yalnızca makamı, protokolü ve olası başarıların PR’ını paylaşmak değildir. Başarısızlığın, beceriksizliğin ve ortaya çıkan kötü tablonun sorumluluğunu da paylaşmaktır.

Madem yok sayılıyorsunuz, madem iradeniz dikkate alınmıyor, madem UBP her şeyi tek başına yapıyor; e hadi, her şey sizin de elinizde:

Çekilin hükümetten.

Desteğinizi çekin, sandığın önünü açın ve iradeyi topluma geri verin.

Koltukta kalıp Facebook’tan muhalefet yapmak daha güvenli mi geliyor?

Meşruiyetinizi çoktan yitirdiniz. Bu yapıyı ayakta tutup ardından da dışarıdan biriymiş gibi şikayet edemezsiniz.

Dolayısıyla içiniz rahat olsun: UBP billboardlarda sizi yok saymış olabilir ama toplum gerçeği unutmuyor.

Evet, evet… Siz de ortaksınız.

Bu kötü yönetime de, bu başarısızlığa da.

Çekilin hükümetten. İradeyi topluma geri verin.