  • BIST 14079.97
  • Altın 6094.29
  • Dolar 47.0228
  • Euro 53.7502
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Redif Ekinci: "Koltukta iktidar, Facebook’ta muhalefet."

» »
TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci'den hükümet ortaklarına eleştiri...
Redif Ekinci: "Koltukta iktidar, Facebook’ta muhalefet."

İşte açıklama;

UBP, hükümet dönemindeki icraatları billboardlara taşımış; YDP ile DP’nin adını yazmayı unutmuş. YDP'de doğal olarak alınmış: “Bizi yok saydılar…”

Merak etmeyin, toplum sizi yok saymıyor.

Bu kötü yönetimin koalisyon ortağı olduğunuzu, alınan kararlarda imzanızın, yaşanan sorunlarda sorumluluğunuzun bulunduğunu gayet iyi biliyor.

Anlaşılan rahatsızlık kötü yönetimin kendisi değil; kötü yönetimin reklamında adınızın geçmemesi.

Başarı varsa “Biz de hükümet ortağıyız.”

Başarısızlık varsa “UBP bizi engelledi.”

Billboard'da isim yoksa “Ayıp, gerçekten ayıp.”

Ne güzel siyaset…

Koltukta iktidar, Facebook’ta muhalefet.

Koalisyon ortaklığı yalnızca makamı, protokolü ve olası başarıların PR’ını paylaşmak değildir. Başarısızlığın, beceriksizliğin ve ortaya çıkan kötü tablonun sorumluluğunu da paylaşmaktır.

Madem yok sayılıyorsunuz, madem iradeniz dikkate alınmıyor, madem UBP her şeyi tek başına yapıyor; e hadi, her şey sizin de elinizde:

Çekilin hükümetten.

Desteğinizi çekin, sandığın önünü açın ve iradeyi topluma geri verin.

Koltukta kalıp Facebook’tan muhalefet yapmak daha güvenli mi geliyor?

Meşruiyetinizi çoktan yitirdiniz. Bu yapıyı ayakta tutup ardından da dışarıdan biriymiş gibi şikayet edemezsiniz.

Dolayısıyla içiniz rahat olsun: UBP billboardlarda sizi yok saymış olabilir ama toplum gerçeği unutmuyor.

Evet, evet… Siz de ortaksınız.

Bu kötü yönetime de, bu başarısızlığa da.

Çekilin hükümetten. İradeyi topluma geri verin.

upp-bilb.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Atan: Asgari ücret, insanca yaşam koşullarını sağlayacak bir düzeyde belirlenmeli15 Temmuz 2026 Çarşamba 10:47
  • Tümer: Güney Kıbrıs, EVKAF’ın camileri topluca ziyaret etme talebini reddetti15 Temmuz 2026 Çarşamba 09:26
  • Hava sıcaklığı 37-40 derece dolaylarında seyrediyor15 Temmuz 2026 Çarşamba 08:44
  • Döviz güne nasıl başladı?15 Temmuz 2026 Çarşamba 08:25
  • Seçim tarihi 20 Temmuz'dan sonra netleşecek14 Temmuz 2026 Salı 21:05
  • Balıkçılık sektörünün mevcut durumu Laguna’da masaya yatırıldı14 Temmuz 2026 Salı 12:03
  • Erhürman: Türkiye’nin KKTC için yaptığını Türk devletlerinden beklemek gerçekçi değil14 Temmuz 2026 Salı 11:04
  • KIB-TEK’ten 25 bin adet led sokak aydınlatma armatürü yatırımı14 Temmuz 2026 Salı 11:02
  • KAYAD: Lapta'daki cinsel taciz iddiasında mağdur çocuk sayısı yediye yükseldi14 Temmuz 2026 Salı 09:10
  • YDP seçim kampına giriyor13 Temmuz 2026 Pazartesi 19:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti