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Hristodulidis’in Von der Leyen’le görüşmesi Rum basınında

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Paris’te Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’le gerçekleştirdiği görüşme ve ardından yapılan açıklamalar Rum basınında geniş yer buldu.
Hristodulidis’in Von der Leyen’le görüşmesi Rum basınında

Fileleftheros gazetesi habere “AB-Lefkoşa Ortak Adımları – Hristodulidis ve Von der Leyen Hemfikir: Önce Kıbrıs Sorununda İlerleme Sonra AB-Türkiye – Hristodulidis-Fidan Görüşmesi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdi.

Haberde Rum hükümeti ve AB’nin, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereler ve çözüm konusunda iki temel parametre üzerinde birlikte hareket ettiğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in dün “X” sosyal medya platformundan yaptıkları açıklamaları okuyucuya yansıtırken Kıbrıs sorununa ilişkin her iki liderin de uzlaştıkları iki ana unsur olduğunu yazdı.

Habere göre Hristodulidis ve Von der Leyen “Kıbrıs sorununun AB normlarıyla tamamen uyumlu olması ve AB-Türkiye ilişkileri ele alınmadan önce Kıbrıs sorununun çözümünde ilerleme kaydedilmesi gerektiği” konusunda uzlaştılar.

Rum Hükümet Sözcü Vekilinin açıklaması

Gazete haberinin devamında ise, Hristodulidis’le Paris’te bulunan Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Yannis Andoniu’nun Hristodulidis-Von der Leyen görüşmesine ilişkin açıklamasını yansıttı.

Andoniu açıklamasında, Hristodulidis’in Raffaele Fitto’nun AB Kıbrıs Temsilcisi olarak atanmasından ötürü Von der Leyen’e teşekkür ettiğini, Von der Leyen’in ise “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çözümden sonra da AB üyesi olmayı sürdüreceğini” dile getirdiğini kaydetti.

Andoniu, Kıbrıs Türk tarafının,  “Fitto’nun atanacağından haberdar olmadığı” yönündeki  açıklamalarının sorulması üzerine ise  “Fitto’nun Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak sürecin BM çerçevesinde gerçekleşmesine katkı sağlayacağını ve BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le de yakın işbirliği yapacağını” belirtti. Andoniu,  Fitto’nun “atanmasının ilgili taraflarla gerçekleştirilen geniş temaslara dayandığını” da kaydetti.

Hristodulidis Fidan’la ayaküstü görüştü

Gazete bir diğer haberinde ise Hristodulidis’in Paris’te Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile “kısa bir görüşme” gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis-Fidan görüşmesinde “BM’nin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabaları ve AB-Türkiye ilişkileri ele alındı”.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini: “AB Kıbrıs Sorununda BM’nin Çabalarına Katkı Koymaya Hazır – AKEL Fitto’nun Atanmasını Memnunlukla Karşıladı” başlıkları altında verdi.

Gazete, AKEL’den dün yapılan açıklamada Fitto’nun atanmasının memnunlukla karşılandığının ifade edildiğini aktardı.

Habere göre AKEL’in açıklamasında, Fitto’nun atanmasının, BM’nin Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması çabalarına katkı sağlamasının umut edildiği belirtildi.

Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Fitto’nun atanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen bir açıklama yayımladı.

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