  • BIST 14079.97
  • Altın 6092.56
  • Dolar 47.0333
  • Euro 53.7511
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Baf’ta 3 yabancı uyruklu saldırıya uğradı

» »
Baf’ta önceki gün, üç yabancı uyruklu kişi saldırıya uğradı.
Baf’ta 3 yabancı uyruklu saldırıya uğradı

Alithia gazetesi, polis açıklamasına göre, yoldan geçen araçtan çıkan bir kişinin skuterleriyle seyir halindeki yabancı uyruklu kişilerin önünü kestiğini, öndeki sürücünün başına sopayla vurduğunu, skuterleriyle arkadan gelen iki kişinin de öndeki araca çarparak devrildiğini yazdı.

Yaralanan şahısların hastaneye kaldırılarak ilk müdahalenin ardından taburcu edildiklerini yazan gazete, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü de belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İki çocuk araçta ölü bulundu29 Haziran 2026 Pazartesi 09:01
  • Rum İstinaf Mahkemesi, Kıbrıslı Türklerin Baf Hava Üssü'nde bulunan mülk iadesi talebini reddetti27 Haziran 2026 Cumartesi 14:29
  • Politis: 5+1 toplantısından sonuç çıkmaması halinde Kasım'da ikinci bir 5+1 gündeme gelebilir24 Haziran 2026 Çarşamba 12:38
  • Dimitriu: Müzakerelerin yeniden başlaması için kararlıyız24 Haziran 2026 Çarşamba 11:04
  • Europol toplantıları Güney Kıbrıs’ta yapılıyor23 Haziran 2026 Salı 14:32
  • Güney Kıbrıs’ta gıda fiyatlarında artış19 Haziran 2026 Cuma 12:09
  • Rum Merkezi Cezaevi’ne insansız hava aracıyla uyuşturucu sokma girişimi engellendi19 Haziran 2026 Cuma 12:08
  • Limasol'da paketçiye bıçaklı saldırı: Saldırganlar motosikleti alarak olay yerinden kaçtı18 Haziran 2026 Perşembe 13:43
  • Ay. Napa’da İsrailliler ile Rumlar arasında bıçaklı kavga17 Haziran 2026 Çarşamba 20:01
  • Güney Kıbrıs'ta 121 çiftlikte karantina devam ediyor16 Haziran 2026 Salı 14:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti