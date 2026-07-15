Baf’ta 3 yabancı uyruklu saldırıya uğradı

Alithia gazetesi, polis açıklamasına göre, yoldan geçen araçtan çıkan bir kişinin skuterleriyle seyir halindeki yabancı uyruklu kişilerin önünü kestiğini, öndeki sürücünün başına sopayla vurduğunu, skuterleriyle arkadan gelen iki kişinin de öndeki araca çarparak devrildiğini yazdı.
Yaralanan şahısların hastaneye kaldırılarak ilk müdahalenin ardından taburcu edildiklerini yazan gazete, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü de belirtti.
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