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Rum İstinaf Mahkemesi, Kıbrıslı Türklerin Baf Hava Üssü'nde bulunan mülk iadesi talebini reddetti

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Baf Havalimanı ve “Andreas Papandreu Hava Üssü'nün de içerisinde bulunduğu 125 dönümlük arazilerinin iadesi için başvuran Kıbrıslı Türk davacıların Kaza Mahkemesi tarafından verilen karar aleyhine yaptığı başvuruyu reddedi
Rum İstinaf Mahkemesi, Kıbrıslı Türklerin Baf Hava Üssü'nde bulunan mülk iadesi talebini reddetti

Rum İstinaf Mahkemesi, Baf Havalimanı ve “Andreas Papandreu Hava Üssü'nün de içerisinde bulunduğu 125 dönümlük arazilerinin iadesi için başvuran Kıbrıslı Türk davacıların Kaza Mahkemesi tarafından verilen karar aleyhine yaptığı başvuruyu reddederken, davacıların, 1974’te Rum tarafında kalan mallarından zorla kovuldukları iddiasını da reddetti.

İstinaf Mahkemesi’nin kararı hakkında Rum Hukuk Dairesi tarafından yapılan açıklamada “Bu iddiayı kabul etmiyoruz. Dünyaca bilindiği gibi, 1974’te, yer değiştirmenin herkes için zorunlu olmadığı, her vatandaşın kendi tercihine bağlı olduğu bir düzenleme (nüfus mübadelesi) vardı.” ifadesine yer verdi.

Alihtia’nın haberine göre, Rum İstinaf Mahkemesi, arazinin bir kısmı üzerine Baf Havalimanı ve hava üssünün, “göçmen” evlerinin inşa edildiği, bir kısmının da tarımsal arazi olarak Rum çiftçilere verildiği 125 dönümlük arazinin Kıbrıslı Türk sahipleri ve Rum kullanıcılarının terekesi tarafından Rum Başsavcılığı ve “Kıbrıs Türk Malları Vasisi” sıfatıyla Rum İçişleri Bakanlığı aleyhine yaptığı başvuruyu 25 Haziran’da reddetti.

Rum Hukuk Dairesi açıklamasında Kıbrıslı Türk mal sahipleri ve varisleri ile Rum vasinin davacı olduğu davada, mülklerin iadesine ve 41 milyon euroya ulaşan yüklü (Rum yönetimi tarafından mülklere ve/veya kiraya müdahale edilmesi, insan hakları ihlalleri için tazminat ve davacılardan her birine dava konusu malları alana kadar her ay belli bir meblağ) tazminat ödenmesi emri verilmesi talep edildiği kaydedildi.

Davayı 2022’de gören Baf Kaza Mahkemesi’nin, Rum yönetiminin yasa dışı müdahalesi ve davacıların insan haklarının ihlal edildiği iddiasını reddederek “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin malları Kıbrıslı Türk sahiplerine iade etmeme ve Rum vasiye devretmelerini kabul etmeme kararını haklı gördüğü hatırlatılan açıklamada “İstinaf Mahkemesi dava sahiplerinin çeşitli iddiaları yanında özellikle müteveffa mal sahiplerinin Güney Kıbrıs’ta kalan mallarından kovuldukları iddiasını da reddettiğine” dikkat çekildi.

Açıklamada “Dünyaca bilindiği gibi 1974’te, yer değiştirmenin herkes için zorunlu olmadığı, her vatandaşın kendi tercihine bağlı olduğu bir düzenleme vardı. Keza bazı Kıbrıslı Türkler 1974’ten sonra kovulmadan veya Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından, ülkenin işgal altında olmayan mallarını veya ikamet yerlerini terk etmeye zorlanmadan özgür bölgelerde kaldı.” ifadeleri kullanıldı.

Davacıların, Rum yönetiminin “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” aracılığıyla mallara müdahale ettiği iddiası hakkında ise “Tasarrufa müdahale edildiyse bile Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından (1974 Barış Harekatı sebebiyle) ilan edilen olağanüstü hal durumu var olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla vasiliğin ilgili maddelerinden kaynaklanan yetkisine dayalı müdahale yasaldır. Bütün davacılar Kıbrıslıdır, Kıbrıslı Türklerin Cumhuriyet’in denetimindeki bölgede yasal ikameti olmadığından, malların vasiliğe verilmesi de doğrudur.” denildi.

Gazete Rum İstinaf Mahkemesi’nin, dava başvurularını reddettiği davacı tarafı, mahkeme masraflarını ödemeye de mahkum ettiği bilgisini verdi.

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