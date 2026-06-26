Kamacıoğlu: Sanayi, hükümet programlarında somut hedeflerle yer almalı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, seçimlere katılacak tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak, sanayinin ülke ekonomisindeki öneminin hükümet programlarında somut politikalarla yer almasını talep etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, BRT’de katıldığı programda değerlendirmelerde bulunan Kamacıoğlu, sanayicilerle yaptıkları istişareler sonucunda sektörün önceliklerini içeren kapsamlı bir program hazırladıklarını belirterek, bu dosyayı seçim öncesinde tüm siyasi partilere sunacaklarını belirtti.

İlk ziyareti Başbakan Ünal Üstel’e gerçekleştireceklerini söyleyen Kamacıoğlu, “Sanayinin, hükümet programında ne görmek istediğini bir dosya halinde tüm partilere vereceğiz” dedi.

– “Enerji maliyetleri rekabet gücünü olumsuz etkiliyor”

Sanayicinin öncelikli beklentilerinin sürdürülebilir teşvikler, uygun finansmana erişim, sigorta ve ihtiyat sandığı prim desteklerinin devamı ile enerji maliyetlerinin düşürülmesi olduğunu belirten Kamacıoğlu, yüksek elektrik fiyatlarının üreticinin rekabet gücünü olumsuz etkilediğini söyledi.

İthal ürünlerde kalite standartlarının yetersizliğinin haksız rekabete neden olduğunu söyleyen Kamacıoğlu, bu konuda ilgili kurumlara sunulmak üzere sektör bazlı bir çalışma hazırladıklarını, hedeflerinin hem yerli üreticiyi hem de tüketiciyi korumak olduğunu ifade etti.

-Yeni organize sanayi bölgeleri hedefi

Kamacıoğlu, mevcut organize sanayi bölgelerindeki alanların yalnızca yüzde 15-17’sinin sanayicilere ait olduğunu, bu nedenle birçok üreticinin sanayi bölgeleri dışında faaliyet göstermek zorunda kaldığını söyledi.

Bu doğrultuda Lefkoşa’da Alayköy, Gazimağusa’da ise Geçitkale’de yalnızca sanayicilere tahsis edilecek yeni organize sanayi bölgeleri oluşturulması için çalışma başlattıklarını belirten Kamacıoğlu, mevcut Lefkoşa ve Gazimağusa sanayi bölgelerinin ise uzun vadede kentsel dönüşüm kapsamında ele alınarak, üretim ve depolama faaliyetlerinin planlı bir takvim çerçevesinde yeni bölgelere taşınmasının “kaçınılmaz olduğunu” söyledi.

– “Sanayi her yıl yüzde 15-20 büyüyor”

Sanayi sicil çalışmalarıyla sektöre ilişkin daha sağlıklı verilere ulaştıklarını belirten Kamacıoğlu, sanayinin her yıl yaklaşık yüzde 15-20 büyüdüğünü, sektörde çalışan sayısının ise 18 bine ulaştığını söyledi.

Ülkedeki istatistik sisteminin daha güncel ve elektronik bir yapıya kavuşturulması gerektiğini dile getiren Kamacıoğlu, yeni organize sanayi bölgelerinde meslek okulları kurmayı hedeflediklerini de belirtti.

Sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün ortaokul ve lise düzeyinden itibaren yetiştirilmesi gerektiğini dile getiren Kamacıoğlu, yabancı iş gücü konusunda ise daha kontrollü ve sıkı bir yapıya ihtiyaç olduğunu söyledi.

– Hellim ihracatı ve Yeşil Hat ticareti

Yerli ürünlerin toplum tarafından yeterince tanınmadığını dile getiren Kamacıoğlu, Yerli Ürün Haftası’nın farklı bir konseptle ele alınması gerektiğini belirterek, yerli üretimin desteklenmesinin ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını söyledi.

Hellim ihracatında özellikle Orta Doğu pazarlarında korumacı uygulamalar nedeniyle ciddi engellerle karşılaştıklarını dile getiren Kamacıoğlu, hellimin, KKTC için stratejik bir ürün olduğunu ve ihracat süreçlerinde önemli güçlükler yaşandığını kaydetti.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki ticaretin de istenen düzeyde olmadığını kaydeden Kamacıoğlu, Türkiye pazarına erişimde geçmişe göre ilerleme sağlanmasına rağmen işçilik, enerji ve nakliye maliyetlerinin fiyat rekabetini zorlaştırdığını ifade etti.

– “Siyasete girme düşüncem yok”

Siyasete girme gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Kamacıoğlu, “Ben sanayiciyim, sanayici kalmak istiyorum.” dedi.

Sanayi Odası Başkanlığı’nın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Kamacıoğlu, görev süresi boyunca sanayicilere kalıcı katkı sağlayacak projeler hayata geçirmeyi amaçladığını kaydetti.