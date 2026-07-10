LAÜ’de “Tek Kampüs, Farklı Gelecekler: Mesleğini Giy”  etkinliği gerçekleştirildi

Farklı meslek gruplarını temsil eden kıyafetlerle etkinlik alanında bir araya gelen öğrenciler, gelecekteki kariyer hedeflerini yaratıcı ve eğlenceli bir atmosferde yansıttı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen balon uçurma gösterisi ise günün en anlamlı anlarından biri oldu. Öğrenciler, hayallerini ve gelecek hedeflerini simgeleyen rengârenk balonları aynı anda gökyüzüne bırakarak birlik, umut ve dayanışma mesajı verdi. Gökyüzünü renklendiren balonlar, kampüste görsel bir şölen oluştururken öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.

LAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Filiz Akkılınç, farklı fakülte ve bölümlerden öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte, mesleklerin toplumsal önemine dikkat çekilirken, kariyer planlaması konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirtti. Akkılınç, etkinlik boyunca öğrenciler hem mesleklerini tanıtma hem de farklı disiplinlerden arkadaşlarıyla etkileşim kurma fırsatı bulduğunu da ifade etti.