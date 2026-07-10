Molohiyada hem tavsiye dışı hem limit üstü bitki koruma ürünü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3-9 Temmuz tarihlerini kapsayan gıda denetim sonuçlarına göre, ithal ürünlerden alınan 43 numunenin hepsi temiz çıktı.

Tarım Dairesi’nin gıda denetim sonuçlarına göre, molohiyada hem tavsiye dışı hem de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3-9 Temmuz tarihlerini kapsayan gıda denetim sonuçlarına göre, ithal ürünlerden alınan 43 numunenin hepsi temiz çıktı.

-21 yerli üründen 18’i temiz

Öte yandan, yerli ürünlerden alınan 20 numunenin 18’i temiz çıktı.

Turunçlu’ da üretim yapan Orhan Osmanlızadeler ve Vadili’de üretim yapan Süleyman Akar’a ait molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilerek, ürünler imha edildi.

Vadili’de üretim yapan İlhan Arcın’a ait molehiyada ise, tavsiye edilen bitki koruma ürünün limit üstü olması sebebiyle ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.