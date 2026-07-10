Avrupa Parlamentosu'nun Kararına KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan Tepki

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Yunan bir parlamenterin raportörlüğünde hazırlanan ve kabul edilen kararın, daha önce kayıplarla ilgili alınan kararın ardından Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda tarafsızlığını yitirdiğini ortaya koyduğu savunuldu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 8 Temmuz 2026 tarihinde kabul edilen, "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" konulu karara sert tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesine yönelik "tek taraflı ve tarafgir yaklaşımını" bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Yunan bir parlamenterin raportörlüğünde hazırlanan ve kabul edilen kararın, daha önce kayıplarla ilgili alınan kararın ardından Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda tarafsızlığını yitirdiğini ortaya koyduğu savunuldu.

Açıklamada, kararın 20 Temmuz 1974 Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü öncesinde, iki halk arasında güvenin yeniden tesis edilmesi ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde kabul edilmesine dikkat çekilerek, bunun bilinçli bir tercih olduğu öne sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı, bu tür girişimlerin uzlaşıya katkı sağlamadığı gibi, güven ortamının oluşmasını engelleyerek çözüm sürecine ciddi zarar verdiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, Avrupa Parlamentosu'nun söz konusu kararla "siyasi amaçlarla ve tarafgir bir yaklaşımla tarihi yeniden şekillendirmeye çalıştığı" iddia edilerek, kararın hazırlanış sürecinin de tek yanlı olduğu savunuldu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, bu yaklaşımın Avrupa Parlamentosu'nun saygınlığına, güvenilirliğine ve aldığı kararların uluslararası alanda dikkate alınma potansiyeline zarar verdiğini ifade etti.