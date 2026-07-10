  • BIST 14330.85
  • Altın 6204.67
  • Dolar 46.9914
  • Euro 53.7623
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Avrupa Parlamentosu'nun Kararına KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan Tepki

» »
Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Yunan bir parlamenterin raportörlüğünde hazırlanan ve kabul edilen kararın, daha önce kayıplarla ilgili alınan kararın ardından Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda tarafsızlığını yitirdiğini ortaya koyduğu savunuldu.
Avrupa Parlamentosu'nun Kararına KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan Tepki

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 8 Temmuz 2026 tarihinde kabul edilen, "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" konulu karara sert tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesine yönelik "tek taraflı ve tarafgir yaklaşımını" bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Yunan bir parlamenterin raportörlüğünde hazırlanan ve kabul edilen kararın, daha önce kayıplarla ilgili alınan kararın ardından Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda tarafsızlığını yitirdiğini ortaya koyduğu savunuldu.

Açıklamada, kararın 20 Temmuz 1974 Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü öncesinde, iki halk arasında güvenin yeniden tesis edilmesi ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde kabul edilmesine dikkat çekilerek, bunun bilinçli bir tercih olduğu öne sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı, bu tür girişimlerin uzlaşıya katkı sağlamadığı gibi, güven ortamının oluşmasını engelleyerek çözüm sürecine ciddi zarar verdiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, Avrupa Parlamentosu'nun söz konusu kararla "siyasi amaçlarla ve tarafgir bir yaklaşımla tarihi yeniden şekillendirmeye çalıştığı" iddia edilerek, kararın hazırlanış sürecinin de tek yanlı olduğu savunuldu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, bu yaklaşımın Avrupa Parlamentosu'nun saygınlığına, güvenilirliğine ve aldığı kararların uluslararası alanda dikkate alınma potansiyeline zarar verdiğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ayşegül Baybars CTP'ye yeşil ışık10 Temmuz 2026 Cuma 09:22
  • Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Parlamentosu kararına kınama10 Temmuz 2026 Cuma 09:19
  • Doğalgaz hattı mutabakatı imzalanacak10 Temmuz 2026 Cuma 09:17
  • Tuğcu: Kıb-TEK'e seçim öncesi istihdam yapılacak!10 Temmuz 2026 Cuma 09:16
  • Agia Napa'da dövülen Kıbrıslı Türk yoğun bakımda05 Temmuz 2026 Pazar 17:21
  • Trafik Kazası ve Araç Yangını05 Temmuz 2026 Pazar 17:02
  • Geçitkale-Sütlüce Yolunda Yangın: 30 Dönüm Arpa Zarar Gördü05 Temmuz 2026 Pazar 14:18
  • Düğünde Taşkınlık Çıkaran Şahıs Polisi Darp Ederek Görevini Engelledi05 Temmuz 2026 Pazar 13:59
  • Gazimağusa'da 59 Yaşındaki Kişi Evinde Ölü Bulundu05 Temmuz 2026 Pazar 13:45
  • Kutlu Adalı`nın ölümünden önce yayınlanan son yazısını yeniden yayınlıyoruz...05 Temmuz 2026 Pazar 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti